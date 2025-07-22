Apple отменяет еще больше скандальных элементов Liquid Glass в новой бета-версии iOS 26

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 26 для разработчиков. Обновление приносит ряд визуальных и функциональных изменений, совершенствуя противоречивый "стеклянный" дизайн системы. Компания продолжает экспериментировать с интерфейсом, реагируя на отзывы, и готовится к осеннему релизу операционной системы для всех пользователей.

Какие изменения принесла новая бета-версия iOS 26?

Во вторник, 22 июля, Apple предоставила разработчикам доступ к четвертой бета-версии iOS 26 и iPadOS 26. Главным изменением стала доработка нового дизайна Liquid Glass, который ранее вызвал неоднозначные отзывы, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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В предыдущей, третьей бета-версии, Apple уменьшила уровень прозрачности элементов интерфейса, сделав их более матовыми, что некоторые пользователи назвали "Frosted Glass" (матовое стекло). После получения новых отзывов, в beta 4 компания вернула больше прозрачности, найдя баланс между видом в beta 2 и beta 3. Теперь панели навигации в таких приложениях, как "Фото", "Музыка" и App Store, стали более прозрачными, чем в beta 3, но не такими прозрачными, как в beta 1 и beta 2. Они позволяют видеть больше цвета фона, но при этом сохраняя читабельность текста.



Слева изображена новая iOS 26 beta 4, тогда как справа – iOS 26 beta 3 / Фото MacRumors



Слева изображена новая iOS 26 beta 4, тогда как справа – iOS 26 beta 3 / Фото MacRumors



Слева изображена новая iOS 26 beta 4, тогда как справа – iOS 26 beta 3 / Фото MacRumors

Кроме изменений в дизайне, iOS 26 beta 4 получила и другие обновления:

Иконка камеры претерпела небольшой редизайн.

В приложении "Телефон" обновили настройки для отключения неизвестных абонентов и управления новой функцией проверки вызовов.

Для стандартных обоев iOS 26 появилась динамическая опция.

Обновлен дизайн уведомлений, которые теперь могут отображать отметку "SUMMARIZED BY APPLE INTELLIGENCE" (Обобщенно Apple Intelligence).

В CarPlay появились новые варианты цветов для обоев.

Ожидается, что публичная бета-версия iOS 26 станет доступной в ближайшие дни, а полноценный релиз операционной системы для всех пользователей состоится осенью этого года.