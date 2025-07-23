Які зміни принесла нова бета-версія iOS 26?
У вівторок, 22 липня, Apple надала розробникам доступ до четвертої бета-версії iOS 26 та iPadOS 26. Головною зміною стало доопрацювання нового дизайну Liquid Glass, який раніше викликав неоднозначні відгуки, пише 24 Канал з посиланням на MacRumors.
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У попередній, третій бета-версії, Apple зменшила рівень прозорості елементів інтерфейсу, зробивши їх більш матовими, що деякі користувачі назвали "Frosted Glass" (матове скло). Після отримання нових відгуків, у beta 4 компанія повернула більше прозорості, знайшовши баланс між виглядом у beta 2 та beta 3. Тепер панелі навігації в таких додатках, як "Фото", "Музика" та App Store, стали прозорішими, ніж у beta 3, але не такими прозорими, як у beta 1 і beta 2. Вони дозволяють бачити більше кольору фону, але при цьому зберігаючи читабельність тексту.
Ліворуч зображено нову iOS 26 beta 4, тоді як праворуч – iOS 26 beta 3 / Фото MacRumors
Ліворуч зображено нову iOS 26 beta 4, тоді як праворуч – iOS 26 beta 3 / Фото MacRumors
Ліворуч зображено нову iOS 26 beta 4, тоді як праворуч – iOS 26 beta 3 / Фото MacRumors
Окрім змін у дизайні, iOS 26 beta 4 отримала й інші оновлення:
- Іконка камери зазнала невеликого редизайну.
- У додатку "Телефон" оновили налаштування для вимкнення невідомих абонентів та керування новою функцією перевірки викликів.
- Для стандартних шпалер iOS 26 з'явилася динамічна опція.
- Оновлено дизайн сповіщень, які тепер можуть відображати позначку "SUMMARIZED BY APPLE INTELLIGENCE" (Узагальнено Apple Intelligence).
- У CarPlay з'явилися нові варіанти кольорів для шпалер.
Очікується, що публічна бета-версія iOS 26 стане доступною найближчими днями, а повноцінний реліз операційної системи для всіх користувачів відбудеться восени цього року.