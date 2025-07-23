Які зміни принесла нова бета-версія iOS 26?

У вівторок, 22 липня, Apple надала розробникам доступ до четвертої бета-версії iOS 26 та iPadOS 26. Головною зміною стало доопрацювання нового дизайну Liquid Glass, який раніше викликав неоднозначні відгуки, пише 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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У попередній, третій бета-версії, Apple зменшила рівень прозорості елементів інтерфейсу, зробивши їх більш матовими, що деякі користувачі назвали "Frosted Glass" (матове скло). Після отримання нових відгуків, у beta 4 компанія повернула більше прозорості, знайшовши баланс між виглядом у beta 2 та beta 3. Тепер панелі навігації в таких додатках, як "Фото", "Музика" та App Store, стали прозорішими, ніж у beta 3, але не такими прозорими, як у beta 1 і beta 2. Вони дозволяють бачити більше кольору фону, але при цьому зберігаючи читабельність тексту.



Ліворуч зображено нову iOS 26 beta 4, тоді як праворуч – iOS 26 beta 3 / Фото MacRumors



Ліворуч зображено нову iOS 26 beta 4, тоді як праворуч – iOS 26 beta 3 / Фото MacRumors



Ліворуч зображено нову iOS 26 beta 4, тоді як праворуч – iOS 26 beta 3 / Фото MacRumors

Окрім змін у дизайні, iOS 26 beta 4 отримала й інші оновлення:

Іконка камери зазнала невеликого редизайну.

У додатку "Телефон" оновили налаштування для вимкнення невідомих абонентів та керування новою функцією перевірки викликів.

Для стандартних шпалер iOS 26 з'явилася динамічна опція.

Оновлено дизайн сповіщень, які тепер можуть відображати позначку "SUMMARIZED BY APPLE INTELLIGENCE" (Узагальнено Apple Intelligence).

У CarPlay з'явилися нові варіанти кольорів для шпалер.

Очікується, що публічна бета-версія iOS 26 стане доступною найближчими днями, а повноцінний реліз операційної системи для всіх користувачів відбудеться восени цього року.