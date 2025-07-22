Як саме Apple забезпечує приватність у своїх ШІ-функціях?

В основі Apple Intelligence лежить принцип обробки даних безпосередньо на пристрої. Для більшості завдань, як-от узагальнення сповіщень чи створення Genmoji, вся інформація залишається на iPhone, iPad або Mac і не надсилається на зовнішні сервери. Такий підхід вимагає значної обчислювальної потужності, тому Apple Intelligence підтримується лише на пристроях з чипами M1 або новішими, а також на iPhone 15 Pro та новіших моделях, які мають щонайменше 8 гігабайтів об’єднаної пам’яті, пише 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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Для складніших запитів, які потребують більшої потужності, Apple розробила систему Private Cloud Compute. Вона надсилає в хмару лише мінімально необхідні для виконання завдання дані, які не зберігаються на серверах і недоступні нікому, включно із самою Apple.

Компанія також надає незалежним експертам доступ до коду серверів для перевірки цих заяв про безпеку. Таким чином кожен охочий (якщо має достатній рівень компетенції) може перевірити, чи не бреше компанія, коли стверджує, що не має доступу до даних користувачів.

Це відрізняє підхід Apple від багатьох конкурентів, чиї бізнес-моделі часто пов'язані зі збором даних користувачів. Наприклад, такі компанії, як OpenAI чи Google тренують свої моделі на ваших запитах і діалогах, передаючи інформацію на сервери. Хоча варто зазначити, що Google також має Gemini Nano, яка також працює на пристрої локально принаймні з деякими функціями.

Apple заявляє, що також забезпечила конфіденційність при інтеграції ChatGPT.

По-перше, система завжди запитує дозвіл користувача перед надсиланням запиту до OpenAI.

По-друге, завдяки спеціальній угоді, OpenAI не зберігає дані користувачів Apple і не використовує їх для навчання своїх моделей.

Це робить використання ChatGPT через Siri одним із найбільш приватних способів доступу до цієї моделі.