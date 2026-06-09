Этого ждали 19 лет: iOS 27 наконец-то позволит отдельно настроить громкость будильника

Первые тестировщики iOS 27 уже начали находить в системе важные изменения, которые Apple не показывала со сцены WWDC 2026. Одно из таких нововведений касается ежедневного использования iPhone и решает проблему, на которую пользователи жаловались годами.

О новой функции начали сообщать пользователи, которые уже установили первую бета-версию iOS 27 для разработчиков, пишет 24 Канал.

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После обновления в разделе "Звуки и вибрация" появились отдельные регуляторы громкости для различных типов звуков. Если раньше система использовала фактически единый ползунок для большинства звуковых сигналов, то теперь Apple разделила настройки на несколько категорий.

Пользователи могут отдельно регулировать:

громкость мелодии звонка;

громкость будильников и таймеров;

громкость уведомлений и системных звуков.

Изменить громкость будильника в iOS 27 теперь можно отдельно от системных звуков / Скриншот настроек

Это означает, что владельцы iPhone больше не вынуждены искать компромисс между громким будильником и слишком громкими уведомлениями. Например, можно оставить максимальную громкость будильника для утреннего пробуждения, одновременно уменьшив уровень системных уведомлений.

Изменение выглядит незначительным, однако оно устраняет одно из самых заметных ограничений системы, которое существовало в iOS много лет.

Что еще нашли в iOS 27?

Кроме новой системы управления громкостью, тестировщики уже обнаружили ряд других нововведений, которые Apple не подробно демонстрировала во время презентации.

Среди них:

большие виджеты, которые могут занимать почти весь рабочий стол;

возможность значительно уменьшить размер часов на экране блокировки;

поддержка будущего складного iPhone в функции "Видеоповтор" на macOS.

Последнее изменение особенно интересно, поскольку косвенно подтверждает подготовку программной экосистемы Apple к выходу первого складного смартфона компании.

Пока что все эти нововведения доступны лишь в первой бета-версии iOS 27 для разработчиков. До публичного релиза осенью Apple может как доработать отдельные функции, так и добавить новые возможности.