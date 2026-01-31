Пять главных изменений, которые Apple готовит в iOS 27
- iOS 27 сосредоточится на оптимизации системы, устранении багов и улучшении производительности, напоминая период Mac OS X Snow Leopard.
- Siri трансформируется в полноценного чатбота с возможностью анализировать файлы и выполнять сложные действия, используя модели Gemini от Google.
Apple готовит iOS 27 как одну из самых важных системных версий за последние годы. После проблемной iOS 26 компания делает ставку на стабильность, производительность и глубокую переработку Siri, дополняя систему новыми AI-возможностями и обновлениями ключевых приложений.
На что Apple делает главный акцент в iOS 27?
Последние годы обновления iOS становились все более масштабными, но вместе с этим росло и количество проблем. iOS 26 столкнулась с критикой из-за недоработанных AI-функций, падения производительности и противоречивых изменений дизайна. По данным ранних отчетов, iOS 27 должна стать попыткой Apple пересмотреть подход и вернуть баланс между функциональностью и качеством. Об этом пишет Phone Arena.
Первым и ключевым направлением станет оптимизация системы. Внутренняя цель Apple для iOS 27 – повышение качества и базовой производительности. Инженеры сосредоточены на уменьшении нагрузки на систему, устранении давних багов и общем улучшении быстродействия. Внутри компании этот этап сравнивают с эпохой Mac OS X Snow Leopard, когда стабильность была важнее новых возможностей.
Вторым большим изменением станет полная трансформация Siri. Ассистент превратят в полноценный чатбот, способный поддерживать разговоры, анализировать файлы, создавать контент и выполнять сложные действия между различными приложениями. Siri будет глубоко интегрирована в iOS и сможет использовать контекст из Mail, Messages, Photos и Calendar, а также понимать содержимое экрана.
Как пишет Tech Republic, чтобы реализовать эти возможности, Apple решила частично положиться на Google. Компания подтвердила, что будущие функции Apple Intelligence будут работать с использованием моделей Gemini. Это должно обеспечить Siri лучшую логику ответов, быструю обработку запросов и масштабируемые облачные вычисления, которых Apple пока не может достичь самостоятельно.
Отдельное внимание уделят интерфейсу Siri. Ассистент получит обновленный вид и станет более проактивным. Вместо ожидания команд Siri сможет сама предлагать действия – например, посоветовать выехать раньше из-за пробок, учитывая события в календаре, трафик и предыдущие привычки пользователя. Именно такие сценарии Apple обещала еще несколько лет назад, но так и не реализовала в полной мере.
Пятым направлением станет расширение Apple Intelligence в ключевых приложениях. Самой заметной новинкой может быть Apple Health Plus – подписка с AI-коучем, который будет анализировать данные с Health и Apple Watch и предоставлять рекомендации по питанию и самочувствию. Также ожидается обновление Calendar с умным планированием, автоматическими изменениями расписания и тесной интеграцией с новыми возможностями Siri.
В итоге iOS 27 должна решить две стратегические задачи Apple – вернуть стабильность системы и наконец сделать Siri полноценным интеллектуальным помощником. Именно от этого зависит, насколько iPhone сможет развиваться дальше как продукт.