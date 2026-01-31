Пять главных изменений, которые Apple готовит в iOS 27

Apple готовит iOS 27 как одну из самых важных системных версий за последние годы. После проблемной iOS 26 компания делает ставку на стабильность, производительность и глубокую переработку Siri, дополняя систему новыми AI-возможностями и обновлениями ключевых приложений.

На что Apple делает главный акцент в iOS 27?

Последние годы обновления iOS становились все более масштабными, но вместе с этим росло и количество проблем. iOS 26 столкнулась с критикой из-за недоработанных AI-функций, падения производительности и противоречивых изменений дизайна. По данным ранних отчетов, iOS 27 должна стать попыткой Apple пересмотреть подход и вернуть баланс между функциональностью и качеством. Об этом пишет Phone Arena.

Первым и ключевым направлением станет оптимизация системы. Внутренняя цель Apple для iOS 27 – повышение качества и базовой производительности. Инженеры сосредоточены на уменьшении нагрузки на систему, устранении давних багов и общем улучшении быстродействия. Внутри компании этот этап сравнивают с эпохой Mac OS X Snow Leopard, когда стабильность была важнее новых возможностей.

Вторым большим изменением станет полная трансформация Siri. Ассистент превратят в полноценный чатбот, способный поддерживать разговоры, анализировать файлы, создавать контент и выполнять сложные действия между различными приложениями. Siri будет глубоко интегрирована в iOS и сможет использовать контекст из Mail, Messages, Photos и Calendar, а также понимать содержимое экрана.

Как пишет Tech Republic, чтобы реализовать эти возможности, Apple решила частично положиться на Google. Компания подтвердила, что будущие функции Apple Intelligence будут работать с использованием моделей Gemini. Это должно обеспечить Siri лучшую логику ответов, быструю обработку запросов и масштабируемые облачные вычисления, которых Apple пока не может достичь самостоятельно.

Отдельное внимание уделят интерфейсу Siri. Ассистент получит обновленный вид и станет более проактивным. Вместо ожидания команд Siri сможет сама предлагать действия – например, посоветовать выехать раньше из-за пробок, учитывая события в календаре, трафик и предыдущие привычки пользователя. Именно такие сценарии Apple обещала еще несколько лет назад, но так и не реализовала в полной мере.

Пятым направлением станет расширение Apple Intelligence в ключевых приложениях. Самой заметной новинкой может быть Apple Health Plus – подписка с AI-коучем, который будет анализировать данные с Health и Apple Watch и предоставлять рекомендации по питанию и самочувствию. Также ожидается обновление Calendar с умным планированием, автоматическими изменениями расписания и тесной интеграцией с новыми возможностями Siri.

В итоге iOS 27 должна решить две стратегические задачи Apple – вернуть стабильность системы и наконец сделать Siri полноценным интеллектуальным помощником. Именно от этого зависит, насколько iPhone сможет развиваться дальше как продукт.