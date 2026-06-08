Apple официально анонсировала iOS 27 с улучшениями Liquid Glass

На ежегодной конференции WWDC 2026 компания Apple раскрыла карты относительно будущего своей мобильной платформы. Новая iOS 27 обещает не только косметические изменения, но и существенный пересмотр взаимодействия с интерфейсом, который стал еще более адаптивным и технологичным.

Новая эра визуального комфорта и производительности

На открытии конференции WWDC 2026 разработчики из Купертино представили iOS 27 – следующий большой этап в развитии операционной системы для iPhone. Основной акцент в этом году сделали на доработке визуального языка Liquid Glass, который компания впервые показала в прошлом году. Apple учла пожелания пользователей и внесла фундаментальные изменения в то, как работает этот полупрозрачный дизайн, пишет издание 9to5Mac.

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Регулируйте прозрачность

Одним из самых обсуждаемых нововведений стал специальный ползунок прозрачности. Теперь владельцы iPhone могут самостоятельно регулировать внешний вид системы: от полностью матового, непрозрачного состояния до кристально чистого вида окон и элементов управления. Это позволяет персонализировать интерфейс под собственные нужды, обеспечивая лучшую читабельность текста или, наоборот, максимальную эстетичность фоновых изображений, пишет MacRumors.

Мы услышали отзывы пользователей, которые мы глубоко ценим,

– прокомментировала компания Apple во время презентации.

Лучший рендеринг и исправление иконок

Помимо настроек прозрачности, разработчики изменили алгоритмы рендеринга материалов. Теперь система обеспечивает более высокий уровень контрастности и насыщенности цветов.

Отдельное внимание уделили иконкам приложений. После прошлогоднего редизайна некоторые пользователи жаловались на определенную "размытость" значков при уменьшении их размера. В iOS 27 эту проблему устранили благодаря внедрению дополнительных слоев преломления света непосредственно в художественное оформление иконок, что сделало их более четкими и объемными.

Изменения коснулись и боковых панелей. Теперь они расширяются до самых краев окна, а эффекты преломления света плавно проходят под ними, не прерываясь на границах. Важно, что иконки в этих панелях теперь сохраняют свой оригинальный цвет, что значительно облегчает навигацию.

Теперь все намного быстрее

Несмотря на значительное внимание к дизайну, iOS 27 стала настоящим прорывом в производительности. По данным Apple, приложения теперь запускаются на 30 процентов быстрее, чем в предыдущей версии системы. Технология AirDrop также получила апгрейд: скорость передачи данных выросла на впечатляющие 80 процентов.

Для владельцев более старых моделей iPhone подготовили особый сюрприз – новый планировщик CPUI. Эта функция оптимизирует работу процессора, делая отклик интерфейса более плавным даже на устройствах предыдущих поколений.

Кстати, iOS 27 будут поддерживать все смартфоны, на которых работала iOS 26, включая iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.

Улучшенный поиск

Важной частью обновления стал полный пересмотр системы поиска. Apple перестроила индекс поиска, что существенно улучшило работу Spotlight. Теперь система лучше понимает контекст устройства и информацию внутри приложений. Например, почтовый клиент Mail получил новую систему ранжирования, которая помогает мгновенно находить важнейшие письма среди сотен сообщений.

Дополнительно Apple расширила возможности своей экосистемы: совместные альбомы в iCloud теперь поддерживают взаимодействие с пользователями Android и Windows. Карты Apple Maps получили обновленную функцию Flyover с более подробными аэроснимками, а для наушников AirPods добавили возможность настраивать индивидуальный эквалайзер.

Apple также показала слайд, на котором представлены сотни новых функций, анонсированных в рамках обновлений OS 27. Быстрый анализ указывает, что их по меньшей мере 264. Вот некоторые из них:

Более быстрая загрузка в iCloud Photos.

Оптимизированные детали событий в Календаре.

Более быстрое создание учетных записей.

Расширенная поддержка языков для автоматической категоризации в напоминаниях.

Много исправлений для конкретных стран и языков.

Быстрее добавление недавних снимков с камеры в Сообщения.

Поиск на естественном языке для маршрутизации в Картах.

Проактивная настройка автомобильных ключей.

Более быстрый запуск приложений.

Оценки в фотографиях.

Скопируйте и вставьте как Markdown в Заметках и многое другое.

Ожидается, что финальная версия iOS 27 станет доступной для всех пользователей уже осенью этого года.