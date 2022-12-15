Apple обновила все свои операционные системы – iPadOS, macOS Ventura, watchOS и tvOS

Apple выпустила плановые обновления для всех своих операционных систем. О главном из них, iOS, мы писали в отдельном материале. В этом же рассказываем об iPadOS, macOS Ventura, watchOS и tvOS.

Обновления содержат исправления багов и некоторые изменения для каждого текущего устройства компании. 24 канал собрал интереснейшие изменения операционных систем.

Интересно Apple выпустила новую версию iOS с огромным количеством обновлений

iPadOS 16.2

В операционную систему для планшетов добавили новую программу Freeform, которая также теперь присутствует на смартфонах, и функцию "Пение" в Apple Music.

Появилась поддержка внешнего дисплея с разрешением до 6K, доступна на iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения и более поздних моделей), iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения и более поздних моделей) и iPad Air (5-го поколение).

Доступно перетаскивание файлов и окон из совместимого устройства на подключенный дисплей и обратно.

Поддержка использования до 4 приложений на дисплее iPad и 4 на внешнем дисплее.

macOS Ventura 13.1

Обновление содержит расширенную защиту данных iCloud, улучшение сквозного шифрования для резервного копирования, в том числе для iCloud, заметок и фотографий.

watchOS 9.2

Последний апдейт для смарт-часов Apple также вносит исправление ошибок и добавляет несколько новых функций. В Apple отмечают, что часть функций может быть недоступна в некоторых странах.

В новом режиме "Маршрут гонки" можно сравнивать результаты с предварительными тренировками.

Приложение "Тренировка" предоставляет более точные данные.

Приложение "Шум" теперь показывает информацию о снижении уровня окружающего шума при использовании AirPods Pro (1-го поколения) и AirPods Max с активным шумоподавлением.

Пользователи семейных настроек теперь могут управлять колонками HomePod, аксессуарами умного дома и пользоваться ключами от дома в Wallet.

В настройках Универсального доступа можно включить визуальное отображение активной функции Сирена на Apple Watch Ultra.

У функции AssistiveTouch улучшена скорость отклика и точность жестов.

Доработана функция "Распознавание аварии" на Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 и Apple Watch SE (2-го поколения).

Исправлена ошибка, которая приводила к неверному отображению времени после отключения будильника в режиме "Сон".

Исправлена ошибка ненужных данных во время сеансов осознанности.

tvOS 16.2

Добавлена поддержка режима караоке в Apple Music, предварительный просмотр фильмов Apple TV+, а также небольшие изменения в дизайне Apple TV.

Отдельное важное обновление для старых iPhone и iPad

Согласно примечаниями до iOS 15.7.2 и iPadOS 15.7.2, разработчики устранили 17 различных уязвимостей, которые могли использовать злоумышленники для взлома устройств с целью кражи данных. Обновление доступно для всех моделей iPhone, iPod и iPad, начиная с iPhone 6s, iPod 7 Gen и iPad Air 2. Апдейты также содержат устранение багов и ошибок, обнаруженных в предыдущих сборниках ПО.

Кроме того, Apple выпустила приложение iCloud 14.1 для Windows с исправлением багов и ошибок, а также целый ряд обновлений macOS для старых компьютеров.