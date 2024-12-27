Вы будете рады увидеть эти два замечательных обновления в будущем iPhone 17

Линейка iPhone 17 сейчас привлекает немало внимания, поскольку вокруг нее гуляет огромное количество слухов. Кто-то предсказывает ей полностью новый дизайн, другие говорят о камерах. В новой утечке информации речь идет о двух небольших обновлениях, но они должны понравиться буквально всем.

Как это будет

Apple ввела Dynamic Island с выходом iPhone 14 Pro. Это стало довольно значительным изменением во флагманских моделях, поскольку компания хотела отойти от того, что пользователи прозвали "челкой" – большого выреза, который спускался на экран с верхней рамки. Наряду с этим два базовых смартфона оставались еще с вырезом. Вся линейка iPhone 15 и iPhone 16 вышла с Dynamic Island, и вот уже три года компания сохраняет этот дизайн. По данным MyDrivers, в следующем году Apple планирует выпустить модели iPhone 17 Pro с несколько меньшим Dynamic Island, и для этого она планирует использовать технологию Meta Lens, сообщает 24 Канал.

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Технология металинзы, судя по всему, будет применена только на моделях Pro. Она позволит сделать модуль Face ID меньше, чем сейчас, и именно за счет этого компания сможет уменьшить размер всего блока.

Источник также утверждает, что рамки устройства станут еще меньше, поскольку компания постепенно переходит к полноэкранному дизайну iPhone. Это вроде бы должно давать сильный общий визуальный эффект.

В конце концов, целью Apple является переход к полноэкранному дизайну без отвлекающих элементов спереди. Это означает, что, кроме нулевых рамок, компания также стремится полностью устранить динамический островок. Для этого Apple придется внедрить и усовершенствовать датчики и камеру под дисплеем, если она планирует придерживаться подхода Face ID, а не вернуться к отпечатку пальца.

Отчет также подтверждает предыдущие слухи о том, что iPhone 17 Pro будет иметь дизайн с двойным покрытием, сочетая стекло и алюминий на задней панели для возможности беспроводной зарядки. Недавно также сообщалось, что компания уже не планирует располагать датчики камер на прямой линии, как в линейке Google Pixel. Вместо этого компания продолжит использовать тот же треугольный модуль камеры, что и в iPhone 16 Pro.

Ожидается, что в iPhone 17 Pro также произойдут значительные изменения в камерах, но основные обновления запланированы на iPhone 18, о чем мы также недавно писали. Кроме iPhone 17 Pro, Apple также изменит дизайн iPhone 17 и представит новую модель "Air", которая будет тоньше iPhone 6, вышедшего в 2014 году.