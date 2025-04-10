Эти обновления по-настоящему будут отличать будущий iPhone 17 от предыдущих моделей

Каждый год мы видим очередной iPhone, но обновления кажутся все менее заметными. Многие даже шутят, что Apple просто меняет местами расположение камер и выпускает то же устройство под видом нового. iPhone 17 Pro обещает стать исключением, ведь он принесет значительные нововведения, которые визуально и функционально будут отличать его от предыдущих моделей. Вот лучшие изменения.

Новый дизайн камеры

Впервые со времен iPhone 11 Pro компания Apple изменит дизайн задней камеры iPhone. И это будет не просто изменение угла наклона. В целом сама камера будет, как и раньше, треугольной формы, но вместо небольшого квадрата в углу корпуса теперь мы получим огромную панель на всю ширину корпуса, от края до края, пишет 24 Канал.

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Другие компоненты, такие как LiDAR-сканер, вспышка и микрофон, сместятся на правую сторону панели, оставляя достаточно много пустого места посередине.



Возможный дизайн iPhone 17 Pro / Фото 9to5Mac

Это будет выглядеть примерно так, хотя панель камеры, скорее всего, будет соответствовать цвету iPhone, а не будет сплошным черным цветом. Ранее в сети появлялась информация, что iPhone 17 могут получить новую цветовую палитру, которая как бы будет разделять смартфон на две части: нижняя будет более тусклого и пастельного оттенка, а верхняя – яркая и насыщенная. Однако впоследствии инсайдеры заявили, что от этой идеи компания отказалась.

Новый дизайн задней панели с алюминиевым покрытием

Apple, возможно, вернет iPhone 17 Pro к алюминиевому корпусу, что является регрессом по сравнению с рамками из нержавеющей стали и титана, которые использовались в предыдущих моделях iPhone Pro.

Однако этот переход на алюминий позволит создать новый дизайн задней панели. Согласно утечке, iPhone 17 Pro будет иметь алюминиевую заднюю панель со стеклянным окном для беспроводной зарядки и MagSafe. Это очень контрастирует с одним листом стекла, который годами использовался для задней панели iPhone.

Охлаждение с помощью паровой камеры

Ходят слухи, что Apple внедряет систему охлаждения с помощью паровой камеры в iPhone 17 Pro, которая обеспечит более длительную стабильную производительность и более прохладную работу в целом. Это может обеспечить более быструю пиковую зарядку, лучшую игровую производительность и менее горячий телефон в целом.

Паровые камеры уже несколько лет используют такие компании, как Samsung. Технология хорошо изучена и освоена, поэтому Apple, как всегда, хоть и опаздывает с инновациями, но использует свой традиционный подход: дать возможность другим компаниям испытать новинку, исправить недостатки, и лишь потом взять это для себя в готовом виде.

Учитывая это, так называемый тротлинг (снижение производительности ради защиты от перегрева) должен остаться в прошлом.

Обновление Dynamic Island

Ожидается, что компания уменьшит размеры Dynamic Island (выреза на экране, в котором расположена камера и датчики FaceID). Неизвестно, насколько большими будут изменения.

Другие обновления

iPhone 17 Pro также получит много мелких улучшений. Для большинства людей они, вероятно, не станут решающей причиной для обновления, но вот все остальное, о чем ходят слухи: