iPhone 17 Pro пережил падение с самолета

Гизер Клайн, жительница канадской провинции Саскачеван, стала героиней удивительной истории. Во время полета ее новый iPhone 17 Pro выпал прямо из окна с высоты 1,1 километра, но, вопреки ожиданиям, остался целым и невредимым. Это стало случайным испытанием на прочность для Apple.

iPhone снова удивляет

Гизер, профессиональная художница, искала вдохновение для своих картин, фотографируя пейзажи из пассажирского кресла самолета. Ее муж Давид сидел за штурвалом, пока она пыталась сделать удачные кадры через специальное окно для аэросъемки. Во время маневра воздушный поток внезапно вытащил смартфон из крепления и выбросил его за борт. Об этом пишет издание 9to5Mac.

"Воздушный поток просто высасывал телефон из чехла",

– прокомментировала Гизер Клайн.

Несмотря на то, что гаджет упал с высоты 1100 метров, он продолжал посылать сигнал. С помощью функции Find My супруги определили местонахождение устройства и отправились на поиски через заросли рапса.

После долгих блужданий они наконец услышали звуковой сигнал смартфона:

Я буквально посмотрела вниз, а телефон лежит там экраном вверх на нескольких стеблях рапса, и он в безупречном состоянии,

– рассказала художница.

На корпусе и экране не обнаружили ни одной царапины или трещины. Впоследствии женщина рассказала об этом случае журналистам CBC:

Гизер назвала смартфон серьезной инвестицией в свое профессиональное оборудование и призналась, что очень переживала из-за его потери. Теперь она планирует использовать более надежные крепления, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Этот случай стал ярким подтверждением обещаний Apple относительно повышенной прочности новой линейки Pro. Подобные случаи уже были. Например, в январе 2024 года во время инцидента с самолетом Alaska Airlines поток воздуха вырвал iPhone у одного из пассажиров. Устройство нашли на обочине в кустах: экран был целым, а на дисплее отображалось сообщение о багаже. В 2025 году в Германии iPhone 16 Pro выпал во время съемки видео. Он пролетел через лес и остался полностью работоспособным благодаря чехлу и мягкой почве.