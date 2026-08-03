iPhone знову дивує

Гізер, професійна художниця, шукала натхнення для своїх картин, фотографуючи пейзажі з крісла пасажира літака. Її чоловік Давид сидів за штурвалом, поки вона намагалася зробити вдалі кадри крізь спеціальне вікно для аерозйомки. Під час маневру повітряний потік раптово витягнув смартфон із кріплення та викинув його за борт. Про це пише видання 9to5Mac.

Повітряний потік просто висмоктав телефон із чохла,

– прокоментувала Гізер Клайн.

Попри те, що гаджет упав з висоти 1100 метрів, він продовжував надсилати сигнал. За допомогою функції Find My подружжя визначило місцезнаходження пристрою та вирушило на пошуки крізь зарості ріпаку.

Після тривалих блукань вони нарешті почули звуковий сигнал смартфона:

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Я буквально подивилася вниз, а телефон лежить там екраном догори на кількох стеблах ріпаку, і він у бездоганному стані,

– розповіла художниця.

На корпусі та екрані не знайшли жодної подряпини чи тріщини. Жінка згодом розповіла про цей випадок журналістам CBC:

Гізер назвала смартфон серйозною інвестицією у своє професійне обладнання та зізналася, що дуже переймалася через його втрату. Тепер вона планує використовувати більш надійні кріплення, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Цей випадок став яскравим підтвердженням обіцянок Apple щодо підвищеної витривалості нової лінійки Pro. Схожі випадки вже були. Наприклад, у січні 2024 року під час інциденту з літаком Alaska Airlines потік повітря вирвав iPhone пасажира. Пристрій знайшли на узбіччі в кущах: екран був цілим, а на дисплеї відображалося повідомлення про багаж. У 2025 року в Німеччині iPhone 16 Pro випав під час зйомки відео. Він пролетів крізь ліс і залишився повністю робочим завдяки чохлу та м'якому ґрунту.