Наконец-то инновации: iPhone 17 Slim может быть совсем не тем, о чем мы все время думали

В начале мая появились слухи о том, что Apple планирует отправить на пенсию модель iPhone Plus, которая является наименее популярной в линейке, а взамен предложит что-то под названием Slim – смартфон, который получит более тонкий корпус, чем другие устройства. Предполагалось, что он заменит отмененную нишу, получив характеристики проще, чем дорогие модели. Новые данные свидетельствуют о другом.

Как это будет

За последние несколько лет дизайн iPhone от Apple несколько застыл. Компания лишь увеличила камеры, поиграла с материалом корпуса и назвала это редизайном. Кажется, теперь инженеры и дизайнеры Apple упорно работают над тем, чтобы добиться серьезных изменений, но сделают это не в поколении 2024 года, а только в следующем, с iPhone 17.

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iPhone Slim (название не подтверждено) якобы будет иметь меньший дисплей, чем "Pro Max", будет тоньше и будет стоить дороже. В утечке говорится о том, что Slim станет не только самым премиальным, но и самым дорогим смартфоном, который когда-либо выпускала компания. То есть он не заменит собой более дешевый Plus, а наоборот поднимет планку.

Если компания планирует "серьезный редизайн", как упоминает источник, это может добавить пару сотен долларов к цене iPhone 15 Pro Max.

Устройство также претерпит изменения в расположении камер, теперь напоминая дизайн Google Pixel . В отчете упоминается, что камеры переместятся с левой стороны к центру и будут расположены горизонтально.

. В отчете упоминается, что камеры переместятся с левой стороны к центру и будут расположены горизонтально. Спереди iPhone 17 Slim будет иметь более узкий динамический островок или даже единственное отверстие камеры для увеличения площади экрана и минимизации навязчивых элементов. Если сбудется второе, то это будет означать, что компания таки нашла способ спрятать датчики FaceID под экран.

Размер дисплея, как ожидается, не увеличится, поскольку он будет находиться в диапазоне от 6,1 до 6,7 дюйма, как и Plus.

Ожидается также, что устройство будет работать на базе чипа A19 Pro и с улучшенной фронтальной камерой.

Впрочем, на данном этапе все это лишь первые слухи, до реализации которых остается два почти два года. За это время компания может многое изменить. В этом же году нас ожидает iPhone 16, который не принесет ощутимых изменений в дизайне, но будет делать ставку на программное обеспечение, добавляя искусственный интеллект в операционную систему.