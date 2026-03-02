iPhone 17e представили официально: что получил самый дешевый iPhone

Apple расширила семейство iPhone 17 новой моделью – iPhone 17e. Компания позиционирует новинку как более доступный вариант с 3-нм процессором A19, 48-мегапиксельной камерой и поддержкой спутниковых функций. Смартфон получил OLED-дисплей, обновленную защиту корпуса и стартовую цену от 599 долларов.

Apple официально представила iPhone 17e на своем сайте. Смартфон получил ряд актуальных решений, характерных для более новых поколений.

Что предлагает новый iPhone 17e и чем он отличается?

iPhone 17e оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с пиковой яркостью до 1200 нит в режиме HDR. Экран прикрыт стеклом Ceramic Shield 2.

По данным компании, новое покрытие в три раза устойчивее к царапинам, чем в предыдущей версии. Корпус выполнен из алюминия аэрокосмического класса. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет ему выдерживать погружение в воду на определенную глубину.

Модель доступна в трех цветах: черном, белом и нежно-розовом.



Цвета нового iPhone 17e / Фото Apple

Производительность

Сердцем смартфона стал чип A19, изготовленный по 3-нм техпроцессу. Он имеет 6 ядер центрального процессора и 4-ядерный графический модуль с поддержкой аппаратной трассировки лучей.

По заявлению Apple, производительность CPU до двух раз выше по сравнению с iPhone 11. Отдельное внимание компания уделила связи.

iPhone 17e получил новый модем C1X собственной разработки. Он до двух раз быстрее C1 в предыдущей модели и одновременно более энергоэффективный.

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi, беспроводную зарядку Qi2 мощностью до 15 Вт и магнитную систему MagSafe для аксессуаров.

Камеры и съемка

Основная камера Fusion на 48 МП поддерживает съемку с 2x "оптическим" приближением без отдельного телеобъектива. Пользователи могут сохранять фото в разрешении 24 или 48 МП. Портретный режим усовершенствовали: смартфон автоматически записывает данные о глубине сцены, что позволяет менять фокус уже после съемки.

Поддерживается запись видео в 4K Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду, а также пространственное аудио.

Автономность и зарядка

Компания заявляет, что iPhone 17e работает в течение всего дня благодаря энергоэффективности A19 и нового модема. Через USB-C смартфон поддерживает быструю зарядку: до 50% аккумулятора примерно за 30 минут. Также доступна магнитная система MagSafe для зарядных устройств, чехлов, кошельков и других аксессуаров.

Среди возможностей безопасности – экстренный SOS через спутник, отправка сообщений через спутник, помощь на дороге и передача геолокации через сервис Find My. Предусмотрена функция обнаружения ДТП с автоматическим вызовом экстренных служб.

Смартфон поставляется с iOS 26, которая включает возможности Apple Intelligence.



Смартфон получил MagSafe / Фото Apple

Цена iPhone 17e и дата старта продаж

iPhone 17e доступен в версиях с 256 ГБ и 512 ГБ памяти. Базовая конфигурация на 256 ГБ стартует от 599 долларов.

Предварительные заказы откроются 4 марта, а официальный старт продаж запланирован на 11 марта.