iPhone 17e открыт для предварительного заказа
- Apple открыла предварительные заказы на iPhone 17e, который поступит в продажу 11 марта и оснащен чипом A19, поддерживает MagSafe и имеет улучшенные функции камеры.
- Базовая версия iPhone 17e начинается с 256 ГБ памяти за 599 долларов, доступна в трех цветах, а также предлагаются чехлы с поддержкой MagSafe.
Apple запустила предварительные заказы на iPhone 17e – новую модель в линейке iPhone 17. Смартфон официально поступит в продажу 11 марта. Устройство получило больше памяти, новый чип A19 и поддержку MagSafe.
Компания Apple открыла предзаказ на iPhone 17e – самую новую модель в серии iPhone 17. Официальный старт продаж запланирован на 11 марта. Об этом пишет 9to5mac.
Что предлагает новый iPhone 17e?
По сравнению с предшественником, iPhone 16e, новинка получила сразу несколько заметных обновлений. Смартфон работает на чипе A19 в паре с модемом C1X, что обеспечивает более высокую производительность и более быструю работу сети. Также улучшены возможности портретной съемки – появилось поколение функций Focus и Depth Control для точной настройки резкости и глубины.
Переднее стекло Ceramic Shield 2 имеет втрое лучшую защиту от царапин. Кроме этого, модель поддерживает MagSafe, что позволяет использовать магнитные аксессуары и обеспечивает вдвое быстрее беспроводную зарядку.
Базовая версия iPhone 17e теперь стартует с 256 ГБ памяти по цене 599 долларов – это вдвое больше хранилища, чем предлагал iPhone 16e в стартовой конфигурации. Вариант на 512 ГБ стоит 799 долларов, что на 100 долларов дешевле, чем аналогичная версия предыдущей модели.
Как пишет The Verge, смартфон доступен в трех цветах – черном, белом и новом нежно-розовом.
Для защиты устройства Apple предлагает несколько фирменных чехловсиликоновый iPhone 17e Silicone Case с MagSafe за 49 долларов, прозрачный Clear Case с MagSafe также за 49 долларов и чехол Beats с MagSafe за 45 долларов. Силиконовая версия имеет специальные отверстия для ремешка Crossbody Strap или других шнурков.
Благодаря поддержке MagSafe смартфон совместим с кошельком FineWoven Wallet. А использование 20-ваттного адаптера USB-C позволяет зарядить аккумулятор до 50 процентов примерно за 30 минут.
iPhone 17e приходит на смену iPhone 16e, представленному год назад. В то же время в продаже остаются модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus.
Сколько будет стоить iPhone 17e в Украине?
Ориентировочно в Украине за базовую версию iPhone 17e могут просить 30 – 40 тысяч гривен, если конвертировать долларовую стоимость с учетом местных налогов, пошлин и курсовых колебаний (похожие модели Apple традиционно продаются дороже, чем номинальная цена в США).
Это примерно на 10 – 15 % дешевле по сравнению с ценами на стандартный iPhone 17 при его запуске в Украине.