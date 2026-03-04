Компания Apple открыла предзаказ на iPhone 17e – самую новую модель в серии iPhone 17. Официальный старт продаж запланирован на 11 марта. Об этом пишет 9to5mac.

Что предлагает новый iPhone 17e?

По сравнению с предшественником, iPhone 16e, новинка получила сразу несколько заметных обновлений. Смартфон работает на чипе A19 в паре с модемом C1X, что обеспечивает более высокую производительность и более быструю работу сети. Также улучшены возможности портретной съемки – появилось поколение функций Focus и Depth Control для точной настройки резкости и глубины.

Переднее стекло Ceramic Shield 2 имеет втрое лучшую защиту от царапин. Кроме этого, модель поддерживает MagSafe, что позволяет использовать магнитные аксессуары и обеспечивает вдвое быстрее беспроводную зарядку.

Базовая версия iPhone 17e теперь стартует с 256 ГБ памяти по цене 599 долларов – это вдвое больше хранилища, чем предлагал iPhone 16e в стартовой конфигурации. Вариант на 512 ГБ стоит 799 долларов, что на 100 долларов дешевле, чем аналогичная версия предыдущей модели.

Как пишет The Verge, смартфон доступен в трех цветах – черном, белом и новом нежно-розовом.

Для защиты устройства Apple предлагает несколько фирменных чехловсиликоновый iPhone 17e Silicone Case с MagSafe за 49 долларов, прозрачный Clear Case с MagSafe также за 49 долларов и чехол Beats с MagSafe за 45 долларов. Силиконовая версия имеет специальные отверстия для ремешка Crossbody Strap или других шнурков.

Благодаря поддержке MagSafe смартфон совместим с кошельком FineWoven Wallet. А использование 20-ваттного адаптера USB-C позволяет зарядить аккумулятор до 50 процентов примерно за 30 минут.

iPhone 17e приходит на смену iPhone 16e, представленному год назад. В то же время в продаже остаются модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Сколько будет стоить iPhone 17e в Украине?

Ориентировочно в Украине за базовую версию iPhone 17e могут просить 30 – 40 тысяч гривен, если конвертировать долларовую стоимость с учетом местных налогов, пошлин и курсовых колебаний (похожие модели Apple традиционно продаются дороже, чем номинальная цена в США).

Это примерно на 10 – 15 % дешевле по сравнению с ценами на стандартный iPhone 17 при его запуске в Украине.