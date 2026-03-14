7 обновлений в iPhone 18 Pro, которые появятся уже этой осенью

Приближение осени традиционно становится периодом наибольшей активности в индустрии мобильных технологий, поскольку именно на это время запланирован дебют нового поколения устройств от Apple. Нынешняя презентация обещает быть особенно интересной.

Какими инновациями удивит iPhone 18 Pro?

Официальная презентация моделей iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается в сентябре, тогда как базовая модель восемнадцатой серии может появиться только весной 2027 года. Несмотря на то, что общий дизайн сохранит черты предыдущей линейки, Apple готовит ряд точечных, но очень весомых обновлений, которые сделают новинку привлекательной для пользователей, пишет 24 Канал.

Новый Dynamic Island

Одним из самых заметных визуальных изменений станет трансформация Dynamic Island. Этот элемент интерфейса, ставший визитной карточкой современных iPhone, должен значительно уменьшиться в размерах. Благодаря тому, что инженерам удалось разместить часть компонентов системы Face ID непосредственно под поверхностью дисплея, общая площадь выреза может сократиться на 35 процентов по сравнению с тем, что мы видели в iPhone 17 Pro. Об этом ранее писало издание MacRumors.



Так может выглядеть Dynamic Island в iPhone 18 Pro / Фото IceUniverse

Еще лучшие фотовозможности

Серьезный шаг вперед произойдет и в возможностях мобильной фотографии. Основная камера iPhone 18 Pro и Pro Max получит функцию переменной апертуры, что приблизит смартфон к возможностям профессиональных зеркальных камер.

Это техническое решение позволит устройству самостоятельно или по желанию пользователя регулировать количество света, попадающего на сенсор, в зависимости от условий освещения. Кроме того, такая технология позволит гибко управлять глубиной резкости, создавая естественный эффект размытия заднего плана, отмечает PhoneArena.



iPhone 18 Pro не должен отличаться дизайном, но внесет изменения в железо / Фото fpt

Новый чип

Производительность новых смартфонов будет базироваться на чипе A20 Pro. Это будет первый процессор компании, построенный по 2 нанометровому технологическому процессу. Ожидается, что такой переход обеспечит существенный прирост скорости работы и энергоэффективности. Вместе с основным процессором обновят и сетевой чип N2, который улучшит работу беспроводного соединения Wi-Fi, сделав его еще более стабильным.

Собственный модем, уже протестирован в других устройствах

Важным этапом независимости Apple от сторонних поставщиков станет внедрение собственного сотового модема C2. В отличие от предыдущих итераций, этот модем получит полную поддержку 5G миллиметрового диапазона (mmWave).

Собственная разработка Apple отличается высокой эффективностью, что положительно повлияет на продолжительность работы от одного заряда. Также существуют предположения, что модем C2 будет поддерживать 5G связь через спутники, обеспечивая доступ к интернету в самых отдаленных уголках планеты.

Улучшение автономности

Вопрос автономности будут решать и с помощью физического увеличения емкости аккумулятора. В iPhone 18 Pro планируется установить батарею емкостью около 5 200 миллиампер-часов, что является заметным шагом вперед по сравнению с 5 088 миллиампер-часов в предыдущей модели Max. В сочетании с энергосберегающим процессором и новым модемом это обеспечит рекордные показатели автономной работы, отмечает PhoneArena.

Дизайн в целом не изменится, но что-то новое все же будет

Apple экспериментирует с новыми оттенками корпуса, среди которых фигурируют коричневый, фиолетовый и бордовый цвета, о чем в феврале писало издание 9to5Mac. Дизайн задней панели планируют сделать более целостным, минимизировав визуальную границу между алюминиевыми и стеклянными элементами.



Возможные цвета iPhone 18 Pro / Фото 9to5Mac

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro?

Что касается стоимости, то Apple стремится сохранить цены на уровне предыдущего года, несмотря на рост расходов на оперативную память и ценовую политику конкурентов. Компания сосредоточится на оптимизации внутренних расходов, чтобы сделать новые флагманы максимально конкурентоспособными на рынке.