Камера iPhone 18 Pro станет заметно массивнее: что изменит Apple в будущих флагманах

Следующее поколение флагманов Apple получит одно из самых масштабных аппаратных обновлений камеры за последние годы. Судя по всему, компании придётся существенно увеличить размер блока камер, что сделает дизайн смартфона значительно более массивным.

Что готовит Apple

Apple готовит серьезное обновление для своих будущих смартфонов. Как сообщает портал Gizmochina, свежие утечки указывают на то, что iPhone 18 Pro получит значительно больший вырез для основной камеры. Другие два объектива также станут больше, чтобы сохранить симметрию. Поэтому визуально блок камер будет казаться гораздо больше с первого же взгляда.

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Инсайдеры из цепочки поставок отмечают, что "остров" камер в iPhone 18 Pro и Pro Max увеличится примерно на 2 миллиметра по сравнению с будущим iPhone 17 Pro. Общая толщина смартфона вместе с линзами увеличится с 12,92 мм до 13,77 мм. Это дополнительное пространство необходимо для размещения нового механизма и огромного 48-мегапиксельного сенсора оптического формата 1/1,12 дюйма.

Что такое переменная диафрагма и зачем она нужна?

Главная причина такого редизайна – появление переменной диафрагмы на главном объективе. Проще говоря, диафрагма работает как зрачок глаза. Сейчас в iPhone она фиксированная (f/1,78), то есть отверстие для света всегда одинаковое. Переменная диафрагма позволяет физически сужать или расширять это отверстие с помощью крошечных механических лепестков.

Что это дает на практике:

При ярком свете диафрагму можно прикрыть, чтобы получить максимальную четкость и глубокий фокус.

диафрагму можно прикрыть, чтобы получить максимальную четкость и глубокий фокус. В темноте проем открывается до максимума, пропуская больше света естественным путем, без помощи "ночных" алгоритмов.

проем открывается до максимума, пропуская больше света естественным путем, без помощи "ночных" алгоритмов. Красивое боке: в сочетании с большим сенсором это позволит создавать эффектное размытие фона на уровне профессиональных зеркальных камер.

Сколько будет стоить новая камера и с какими проблемами столкнется Apple?

Известный аналитик Мин-Чи Куо сообщает, что производство новых компонентов уже началось. Однако этот модуль обойдётся Apple примерно на 50% дороже, чем нынешние объективы. Поэтому, вероятно, стоит ожидать подорожания готовых смартфонов.

Без компромиссов не обойтись. Современные iPhone и так испытывают проблемы с фокусировкой на близких объектах из-за больших сенсоров. Добавление механической диафрагмы еще больше усложнит систему линз. Как именно инженеры Apple решат эту задачу – пока остается интригой.

Почему этот апгрейд действительно важен?

До презентации линейки iPhone 18 Pro остаётся около трёх месяцев, а макеты устройств уже активно обсуждают в сети. Это означает, что дизайн и характеристики новинок уже окончательно утверждены.

Если прогнозы авторитетных инсайдеров (Мин-Чи Куо, Fixed Focus Digital и Digital Chat Station) оправдаются, мы увидим самый масштабный апгрейд камер Apple за последние годы.