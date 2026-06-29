Инсайдеры: Бюджетный iPhone 18e не будет оснащен 120-герцовым дисплеем ProMotion

Следующее поколение бюджетных смартфонов от Apple, iPhone 18e, вероятно, вновь разочарует поклонников плавных экранов. Пока конкуренты на Android массово внедряют 120 Гц в среднем сегменте, купертиновцы планируют придержать эту технологию для более дорогих моделей как минимум до 2028 года.

Следующее поколение бюджетных смартфонов от Apple, iPhone 18e, вновь разочарует поклонников плавных экранов. Пока Android-конкуренты массово внедряют 120 Гц в среднем сегменте, купертиновцы планируют придержать эту технологию для более дорогих моделей как минимум до 2028 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

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В своём посте в социальной сети Weibo инсайдер утверждает, что следующее поколение бюджетного iPhone 2027 года получит обычную 60-герцовую LTPS TFT-панель.

Что это означает на практике? Технология LTPS (низкотемпературный поликристаллический кремний) — это стандартный тип матриц с фиксированной частотой обновления 60 кадров в секунду. Из-за этого устройство не будет оснащено фирменной технологией ProMotion (120 Гц) и функцией постоянно включенного экрана (Always-On display). Эти опции останутся стандартом только для более дорогих моделей линейки iPhone 18.

Такое решение выглядит довольно консервативным. На рынке Android-смартфонов экраны с частотой 120 Гц уже давно стали нормой даже в устройствах, которые стоят значительно дешевле ожидаемой цены iPhone 18e.

Почему Apple затягивает с обновлением?

Заявления китайского инсайдера подтверждает и отчет из Южной Кореи. Согласно ему, Apple не планирует использовать более продвинутые панели LTPO в своих доступных моделях вплоть до выхода четвёртого поколения линейки "e", релиз которой ожидается в начале 2028 года.

Технология LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид) — это "умный" экран. В отличие от обычных дисплеев, он умеет динамически менять частоту обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от контента. Когда вы читаете текст, частота снижается до минимума для экономии заряда батареи, а при пролистывании ленты новостей — возрастает до 120 Гц для максимальной плавности.

Фото: Mac Rumors Headlines

Взгляд в будущее: технология LTPO+

Переход на новые матрицы в 2028 году частично зависит от успехов Apple в разработке дисплейной технологии следующего поколения — LTPO+. Эта инновация предполагает использование оксидных полупроводников, что позволит существенно снизить энергопотребление экрана.

Ожидается, что в 2028 году Apple оставит LTPO+ эксклюзивно для своих премиальных устройств, включая новые версии iPhone Air и будущий складной iPhone. Это позволит передать стандартные панели LTPO "по наследству" базовым моделям, таким как iPhone 19e. Однако, если разработка новой технологии затянется, это отложит появление 120-герцовых экранов в доступных iPhone.

Важно! Ограничения экрана — не единственная проблема будущей новинки. Из-за нового графика релизов Apple базовый iPhone 18 и доступный iPhone 18e задержатся и выйдут только весной 2027 года. Кроме того, эти модели получат лишь 9 ГБ оперативной памяти вместо прогнозируемых 12 ГБ, что может затруднить работу с функциями искусственного интеллекта в будущей iOS 27 и Apple Intelligence.

Также компания планирует искусственно урезать характеристики стандартного iPhone 18, приблизив его к бюджетному iPhone 18e за счет использования более дешёвых процессоров и памяти, хотя снижать стоимость смартфонов для покупателей не планирует.

Эта ситуация ярко иллюстрирует жесткую стратегию сегментации продуктов Apple. Компания сознательно ограничивает возможности базовых устройств, чтобы стимулировать продажи более дорогих Pro-версий. Для рядового пользователя это означает, что за доступ к современным стандартам плавности интерфейса в экосистеме iOS придётся переплачивать ещё как минимум несколько лет, несмотря на безумное давление со стороны конкурентов.