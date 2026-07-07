Главный недостаток будет исправлен: утечка информации об iPhone Air 2 раскрыла почти все характеристики смартфона

Apple готовит серьезное обновление своей линейки сверхтонких смартфонов, которое может появиться уже следующей весной. Новые утечки информации от известных инсайдеров рисуют подробную картину будущего устройства, обещая исправить основные недостатки первой модели.

Новый стандарт изящества и производительности

Пока мир ожидает осенней презентации, инсайдеры уже сосредоточили внимание на весенних планах технологического гиганта из Купертино. Главной звездой первой половины 2027 года должен стать iPhone Air 2. Ожидается, что смартфон дебютирует вместе с базовыми моделями линейки iPhone 18 и станет премиальным выбором для тех, кто ценит стиль и компактность. Об этом пишет издание PhoneArena.

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Камеры

Одним из самых обсуждаемых аспектов будущей новинки является обновление системы камер. Первое поколение iPhone Air критиковали за наличие лишь одного объектива, что ограничивало возможности мобильной фотографии. Во второй версии разработчики планируют добавить второй модуль – 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, которая дополнит основной сенсор с таким же разрешением. Чтобы разместить дополнительную оптику, не увеличивая толщину корпуса, инженеры изменили конструкцию системы Face ID, сделав ее более компактной.

Это обновление стало настоящим техническим вызовом, поскольку внутреннее пространство уже было плотно заполнено компонентами, а Apple не хотела увеличивать толщину корпуса,

– прокомментировал известный инсайдер Джон Проссер.

Больший аккумулятор, лучшая автономность

Помимо камеры, разработчики уделили значительное внимание автономности. Несмотря на то, что владельцы первой модели в целом положительно оценили время работы устройства, емкость аккумулятора планируется увеличить с 3149 до более чем 3500 миллиампер-часов. Важно понимать, что на продолжительность работы повлияет не только размер батареи, но и новый энергоэффективный 2-нанометровый чип A20 Pro. Дополнительную экономию заряда обеспечат фирменный 5G-модем C2 и оптимизация операционной системы iOS 27, которая получит усовершенствованный планировщик задач центрального процессора.

Экран и цвета

Что касается визуальной составляющей, то iPhone Air 2 сохранит свой фирменный титановый корпус. Экран новинки – это 6,5-дюймовая LTPO OLED-панель с поддержкой технологии ProMotion и частотой обновления до 120 герц. Пиковая яркость дисплея может достигать 3000 нит, что обеспечит отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Цветовая гамма также претерпит изменения: популярный оттенок Sky Blue планируется заменить на новый цвет, близкий к лавандовому, оставив при этом классические Space Black, Cloud White и Light Gold.

Возможное изменение названия

Интересным аспектом является возможное изменение позиционирования бренда. Инсайдеры предполагают, что со временем Apple откажется от приставки Air, превратив эту модель в стандартный "iPhone". Таким образом, линейка может разделиться на три четких категории: базовый iPhone (на базе тонкого корпуса), iPhone Pro и iPhone Ultra.

В то же время улучшение характеристик может привести к удорожанию смартфона на 50 долларов, что установит стартовую цену на уровне 1049 долларов.

Аналитики отмечают, что успех этой модели имеет решающее значение, поскольку Apple фактически остается единственным игроком в сегменте сверхтонких флагманов после того, как конкуренты, в частности Samsung, отказались от подобных планов из-за неуверенности в продажах. Несмотря на это, позиции компании на глобальном рынке остаются прочными: в четвертом квартале 2025 года Apple отгрузила 84,3 миллиона смартфонов, увеличив свою долю рынка до 25 процентов.