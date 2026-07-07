Новий стандарт витонченості та продуктивності

Поки світ очікує на осінню презентацію, інсайдери вже зосередили увагу на весняних планах технологічного гіганта з Купертіно. Головною зіркою першої половини 2027 року має стати iPhone Air 2. Очікують, що смартфон дебютує разом із базовими моделями лінійки iPhone 18 та стане преміальним вибором для тих, хто цінує стиль і компактність. Про це пише видання PhoneArena.

Дивіться також Дослідження звинувачує iPhone у падінні народжуваності в США

Камери

Одним із найбільш обговорюваних аспектів майбутньої новинки є оновлення системи камер. Перше покоління iPhone Air критикували за наявність лише одного об'єктива, що обмежувало можливості мобільної фотографії. У другій ітерації розробники планують додати другий модуль – 48-мегапіксельну надширококутну камеру, яка доповнить основний сенсор із такою ж роздільною здатністю. Щоб розмістити додаткову оптику, не збільшуючи товщину корпусу, інженери змінили конструкцію системи Face ID, зробивши її компактнішою.

Це оновлення було справжнім технічним викликом, оскільки внутрішній простір уже був щільно заповнений компонентами, а Apple не бажала збільшувати товщину корпусу,

– прокоментував відомий інсайдер Джон Проссер.

Більша батарея, краща автономність

Окрім камери, розробники приділили значну увагу автономності. Попри те, що власники першої моделі загалом позитивно оцінили час роботи пристрою, місткість акумулятора планують збільшити з 3149 до понад 3500 міліампер-годин. Важливо розуміти, що на тривалість роботи вплине не лише розмір батареї, а й новий енергоефективний 2-нанометровий чип A20 Pro. Додаткову економію заряду забезпечать фірмовий 5G-модем C2 та оптимізація операційної системи iOS 27, яка отримає вдосконалений планувальник завдань центрального процесора.

Екран і кольори

Щодо візуальної складової, то iPhone Air 2 збереже свій фірмовий титановий корпус. Екран новинки – це 6,5-дюймова LTPO OLED-панель із підтримкою технології ProMotion та частотою оновлення до 120 герц. Пікова яскравість дисплея може сягати 3000 ніт, що забезпечить чудову видимість навіть під прямими сонячними променями.

Колірна гама також зазнає змін: популярний відтінок Sky Blue планують замінити на новий колір, що наближений до лавандового, залишивши при цьому класичні Space Black, Cloud White та Light Gold.

Можлива зміна назви

Цікавим аспектом є можлива зміна позиціонування бренду. Інсайдери припускають, що з часом Apple відмовиться від приставки Air, перетворивши цю модель на стандартний "iPhone". Таким чином лінійка може розділитися на три чіткі категорії: базовий iPhone (на базі тонкого шасі), iPhone Pro та iPhone Ultra.

Водночас покращення характеристик може призвести до здорожчання смартфона на 50 доларів, що встановить початкову ціну на рівні 1049 доларів.

Аналітики зазначають, що успіх цієї моделі є критично важливим, оскільки Apple фактично залишається єдиним гравцем у сегменті надтонких флагманів після того, як конкуренти, зокрема Samsung, відмовилися від подібних планів через невпевненість у продажах. Попри це, позиції компанії на глобальному ринку залишаються міцними: у четвертому кварталі 2025 року Apple відвантажила 84,3 мільйона смартфонів, збільшивши свою частку ринку до 25 відсотків.