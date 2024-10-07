Чего мы ожидаем от iPhone SE 4, самого доступного смартфона от Apple

Вся линейка iPhone 16 уже вышла, но фанаты давно ждут еще одно устройство, которое не обновлялось с 2022 года. Речь, конечно же, об iPhone SE 4, который, как ожидается, выйдет следующей весной, если не будет никаких задержек. Что же предложит нам этот смартфон?

Это будет самое большое обновление iPhone SE в истории

Начиная со второй версии SE, которая вышла в 2020 году, компания придерживалась дизайна iPhone 8. Он имел 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, закругленные края и кнопку "Домой". Однако следующий iPhone SE должен отойти от этого, пишет 9to5Mac.

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Вместо этого мы ожидаем дизайн, похожий на относительно свежий iPhone 14, с большим 6,1-дюймовым OLED-дисплеем от BOE и LG Display, плоским дизайном, Face ID вместо сканера отпечатка и меньшим вырезом.

К сожалению, смартфон сохранит свою одинарную камеру.

Еще одним изменением будет то, что новый iPhone SE перейдет на USB-C, отказавшись от Lightning . Этот шаг компания делает для всех своих устройств с недавних пор, поскольку столкнулась с давлением со стороны ЕС, где приняли соответствующий закон об унификации.

. Этот шаг компания делает для всех своих устройств с недавних пор, поскольку столкнулась с давлением со стороны ЕС, где приняли соответствующий закон об унификации. Четвертое поколение, скорее всего, будет иметь такой же 48-мегапиксельный основной датчик камеры , как и в iPhone 15, что является огромным скачком по сравнению с 12-мегапиксельным датчиком в iPhone SE 3, который достался ему от iPhone 8.

, как и в iPhone 15, что является огромным скачком по сравнению с 12-мегапиксельным датчиком в iPhone SE 3, который достался ему от iPhone 8. Фронтальная камера "прыгнет" с 7 мегапикселей у SE третьей версии до 12 мегапикселей в четвертом поколении.

Apple Intelligence

Согласно сообщениям Марка Гурмана с Bloomberg, следующий iPhone SE должен поддерживать Apple Intelligence, поэтому, вероятно, он выйдет с чипом A18 и 8 гигабайтами оперативной памяти.

Ранее компания заявляла, что функции ИИ будут поддерживать только Pro-версии iPhone и более новые устройства, поскольку всем остальным просто не хватает оперативной памяти и современного чипа для обработки запросов по смартфоне. Поэтому если Apple Intelligence будет на SE 4, то и характеристики должны быть соответствующими.

Первый модем собственного производства Apple

Ожидается, что четвертое поколение iPhone SE будет иметь первый в истории Apple модем собственной разработки, над которым компания работала в течение многих лет. Apple приобрела старый бизнес Intel по производству модемов еще в 2019 году с намерением разрабатывать собственные модемы и отойти от Qualcomm.

Ожидается, что iPhone SE 4 станет первым смартфоном компании, который получит собственный 5G-модем под кодовым названием Centauri. Характеристики его еще неизвестны, но он, как и должно быть, будет работать с Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

5G-модемы Qualcomm являются одними из самых дорогих компонентов в iPhone, поэтому вполне логично, что Apple пытается отказаться от них, чтобы удешевить производство. Это может быть одним из ключевых факторов того, что iPhone SE 4 имеет такую низкую стартовую цену, о которой мы поговорим далее.

Цена iPhone SE 4

По слухам, следующее поколение iPhone SE будет дороже, потенциально 499 долларов. Однако это все еще довольно приличная цена за новый смартфон, учитывая тот факт, что другие устройства компании, даже старые, стоят дороже: