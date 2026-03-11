Google, Microsoft и Nvidia: Иран хочет атаковать офисы американских компаний и банки

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. Последние заявления официального Тегерана свидетельствуют о том, что теперь целями могут стать не только военные объекты, но и офисы ведущих технологических компаний мира и банков. Страна уже ранее атаковала серверы Amazon, а теперь добавила в свой список целей новые громкие имена.

Сотрудники международных корпораций и финансовых учреждений находятся в состоянии максимальной готовности из-за новых серьезных рисков. Об этом пишет издание CNN.

Какие объекты попали в список потенциальных целей?

Согласно информации, которую распространило государственное иранское агентство Tasnim, перечень объектов для возможных атак существенно расширился. Под угрозой оказались региональные представительства крупнейших американских технологических гигантов.

В частности, речь идет об офисах и критической инфраструктуре таких компаний, как Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle и Palantir. Эти объекты расположены не только в Израиле, но и в крупных деловых центрах Западной Азии, в частности в Дубае и Абу-Даби.

Тегеран аргументирует такое изменение стратегии тем, что региональный конфликт трансформируется в так называемую "войну инфраструктур". С точки зрения иранской стороны, коммерческие технологические центры теперь считаются легитимными целями, поскольку они якобы поддерживают цифровые и военные экосистемы противников. Это свидетельствует о намерении нанести удар по экономическим узлам, которые обеспечивают жизнедеятельность региона и поддерживают операционные возможности США и Израиля.

Сейчас все офисы упомянутых компаний на Ближнем Востоке переведены в режим повышенной готовности, а ситуация остается крайне непредсказуемой.

Банки тоже могут быть под ударом

Особое беспокойство вызывает судьба финансового сектора. Военное командование Ирана объявило, что после инцидентов с иранскими банками они рассматривают возможность ударов по банковским учреждениям и экономическим центрам США и Израиля в регионе.

Это создает прямую угрозу для финансовых хабов в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Бахрейне. Местным жителям в странах Ближнего Востока уже советуют избегать пребывания в радиусе 1 километра от таких объектов, чтобы минимизировать возможные жертвы среди гражданского населения.

Последние события подтверждают серьезность этих намерений:

Как известно, иранские беспилотные летательные аппараты уже атаковали центр обработки данных Amazon Web Services в Бахрейне.

Похожие инциденты произошли и в Объединенных Арабских Эмиратах, где удары по двум объектам привели к пожарам, перебоям в предоставлении услуг и экстренным остановкам систем.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции совершил серию атак на облачные и дата-центры, связанные с американскими технологическими компаниями.

Все становится только хуже

Эскалация не ограничивается только цифровой сферой. Иран активно использует экономическое давление, атакуя коммерческие суда в Персидском заливе и нанося удары по нефтяным полям и нефтеперерабатывающим заводам в странах Персидского залива, пишет NDTV. Стратегическая цель этих действий заключается в создании глобального экономического дискомфорта, чтобы заставить Соединенные Штаты и Израиль прекратить свои военные операции.

Уже сейчас фактически остановлено движение грузов через узкий пролив, через который проходит около пятой части всей мировой нефти. Также под ударом оказался международный аэропорт Дубая, что еще больше усиливает напряжение в авиационной и транспортной логистике региона.