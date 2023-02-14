Иран показал секретную военную базу, набитую американскими самолетами

Иранское телевидение показало сюжет о секретной подземной базе ВВС. Ее кодовое название – Eagle 44. Место дислокации не раскрывается, но, вероятно, расположено где-то в горах на севере страны. Ее задачей называют отражение нападения со стороны США и Израиля.

В этой демонстрации, безусловно направленной на запугивание "врагов" Ирана, приняли участие два высокопоставленных представителя командования ВС страны. Из нее следует, что база расположена "на глубине сотен метров" в нескольких просторных туннелях, пробитых в склонах горы. Она якобы способна противостоять "бомбам стратегических бомбардировщиков США".

Интересно Microsoft обвиняет иранских хакеров в атаках на скандальный журнал Charlie Hebdo

Что известно

Как заявляет Агентство новостей Исламской республики (IRNA), это одна из важнейших баз ВВС страны.

Здесь размещаются закупленные у США еще до революции 1979 года истребители F-4 Phantom. По данным СМИ, всего Иран приобрел 230 истребителей, из которых до сих пор остаются частично боеспособными (на 60%) всего 58 единиц.

истребители F-4 Phantom. По данным СМИ, всего Иран приобрел 230 истребителей, из которых до сих пор остаются частично боеспособными (на 60%) Минимум один показанный в репортаже истребитель оснащен ракетой AGM-65 Maverick класса "воздух-земля", бомбой с лазерной наводкой и иранской противокорабельной ракетой Nasr , что может намекать на расположение Eagle 44 недалеко от моря.

, что может намекать на расположение Eagle 44 недалеко от моря. Ни один из самолетов не вооружен ракетами "воздух-воздух"

С учетом того, что боевой радиус F-4 составляет около 650 километров, база может располагаться примерно в 150 километрах от южного побережья Ирана, откуда "Фантомы" могли бы поражать наземные цели в Кувейте и Саудовской Аравии, а также нацеливаться на базы США и их союзников.

Других самолетов в ролике не показали, однако известно, что Иран в основном использует российские истребители МиГ и Сухой, происходящие с советских времен, а также некоторые китайские самолеты, в том числе F-7. Кроме того, на видео можно увидеть многочисленные беспилотники с ракетами и крылатые ракеты дальнего радиуса действия.

Как считают военные эксперты, несмотря на секретность, точное местоположение базы рано или поздно будет установлено, поскольку от современных средств разведки невозможно скрыть коммуникации, по которым осуществляется снабжение "Eagle 44" всем необходимым. Грузовикам и другим транспортным средствам требуется доступ к базе для обеспечения ротации экипажа, запасов, боеприпасов, еды, технического обслуживания и других потребностей. Дороги, ведущие к склону горы, хорошая подсказка. Кроме того, в конце концов американские наблюдения обнаружат слетающие из-за горы истребители.

После обнаружения Eagle 44 одна хорошо нацеленная бомба может закрыть вход, заблокировав самолеты внутри.

Внутри базы / Фото West Asia News Agency

Более страшный враг

Эксперты, анализировавшие видео, заметили кое-что странное и заявили, что самым коварным врагом базы может быть не человек и не американские ракеты. В этих помещениях нет ни одной видимой формы вентиляции воздуха, ни воздушных шахт в потолке, ни вентиляторов., предназначенных для перемещения ядовитого угарного газа кнаружи и свежего воздуха внутрь. Реактивные двигатели и даже дизельная стартовая тележка выбрасывают в воздух смертоносный угарный газ.

Как в таких условиях функционирует база, неясно. Возможно, Иран мог взять пример со своего союзника, России, и просто разыграть спектакль для наведения страха. Для этого могли использовать какие-нибудь пустые помещения, которые не строились специально как военная база для самолетов.