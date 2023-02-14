У цій демонстрації, безумовно спрямованій на залякування "ворогів" Ірану, взяли участь двоє високопоставлених представників командування ЗС країни. З неї випливає, що база розташована "на глибині сотень метрів" у кількох просторих тунелях, пробитих у схилах гори. Вона начебто здатна протистояти "бомбам стратегічних бомбардувальників США".

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Що відомо

Як заявляє Агенція новин Ісламської республіки (IRNA), це одна з найважливіших баз ВПС країни.

Тут розміщуються закуплені у США ще до революції 1979 року винищувачі F-4 Phantom. За даними ЗМІ, загалом Іран придбав 230 винищувачів, з яких дотепер залишаються частково боєздатними (на 60%) лише 58 одиниць.

винищувачі F-4 Phantom. За даними ЗМІ, загалом Іран придбав 230 винищувачів, з яких дотепер залишаються частково боєздатними (на 60%) Мінімум один показаний у репортажі винищувач оснащений ракетою AGM-65 Maverick класу "повітря-земля", бомбою з лазерним наведенням та іранською протикорабельною ракетою Nasr , що може натякати на розташування "Eagle 44" недалеко від моря.

, що може натякати на розташування "Eagle 44" недалеко від моря. Жоден з літаків не озброєний ракетами "повітря-повітря"

З урахуванням того, що бойовий радіус F-4 становить близько 650 кілометрів, база може розташовуватися приблизно за 150 кілометрів від південного узбережжя Ірану, звідки "Фантоми" могли б вражати наземні цілі у Кувейті та Саудівській Аравії, а також націлюватися на бази США та їх союзників.

Інших літаків у ролику не показали, однак відомо, що Іран здебільшого використовує російські винищувачі МіГ і Сухой, які походять з радянських часів, а також деякі китайські літаки, в тому числі F-7. Крім того, на відео можна побачити численні безпілотники з ракетами та крилаті ракети далекого радіусу дії.

Як вважають військові експерти, попри секретність, точне місце розташування бази рано чи пізно буде встановлено, оскільки від сучасних засобів розвідки неможливо приховати комунікації, якими здійснюється постачання "Eagle 44" усім необхідним. Вантажівкам та іншим транспортним засобам потрібен доступ до бази, щоб забезпечити ротацію екіпажу, запаси, боєприпаси, їжу, технічне обслуговування та інші потреби. Дороги, що ведуть до схилу гори, є гарною підказкою. Крім того, врешті-решт американські спостереження виявлять винищувачі, які злітають з-за гори.

Після виявлення Eagle 44 одна добре націлена бомба може закрити вхід, заблокувавши літаки всередині.

Всередині бази / Фото West Asia News Agency

Страшніший ворог

Експерти, які аналізували відео, помітили дивну річ і заявили, що найпідступнішим ворогом бази може бути не людина і не американські ракети. У цих приміщеннях немає жодної видимої форми вентиляції повітря, ані повітряних шахт у стелі, ані вентиляторів, призначених для переміщення отруйного чадного газу назовні та свіжого повітря всередину. Реактивні двигуни та навіть дизельний стартовий візок викидають у повітря смертоносний чадний газ.

Як за таких умов функціонує база, неясно. Цілком імовірно, що Іран міг взяти приклад зі свого союзника, Росії, та просто розіграти виставу для наведення страху. Для цього могли використати якісь порожні приміщення, які не будувалися спеціально як військова база для літаків.