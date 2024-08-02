Ученые предлагают отправить на Луну "Ноев ковчег", который сохранит самое ценное

Ученые обеспокоены ростом количества видов, которым грозит вымирание на Земле. Они придумали интересный план: сохранить ДНК животных в специальном хранилище, которое будет настолько удаленным от наших техногенных катастроф, что ни одна из них не сможет хоть как-то влиять на образцы. Для этого они хотят отправить криогенные камеры на Луну.

Суть идеи

Предложение принадлежит команде, в которую входит Мэри Хагедорн, научная сотрудница Национального зоопарка и Института биологии сохранения Смитсоновского института. Ранее Хагедорн уже работала над успешными проектами по сохранению исчезающих видов кораллов с помощью криоконсервации. Теперь она хочет использовать эту же технологию для чего-то более амбициозного: построения "Ноева ковчега" на Луне, который со временем можно будет использовать для воссоздания утраченных видов на Земле или другой планете путем клонирования.

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Луна имеет наибольший смысл, по мнению ученых, из-за своей удаленности от техногенных катастроф и природные низкие температуры, которые облегчают замораживание.

Такой биорезервуар защитит биоразнообразие и станет защитой от его потери из-за стихийных бедствий, изменения климата, перенаселения, истощения ресурсов, войны, социально-экономические угрозы и другие причины на Земле,

– пишут они.

План предусматривает создание коллекции замороженных тканей животных, которая со временем будет расширяться, включая растения. Потребуется широкий спектр образцов фауны и флоры, каждый из которых будет играть определенную роль в создании "дружественных к человеку устойчивых экосистем во время космического полета, на другой планете или на Земле", – объясняют исследователи.

Они признали, что на пути к осуществлению такого амбициозного проекта будет много вызовов, включая создание упаковки для защиты ДНК от радиации, поиск надежного транспорта к особо враждебным частям Луны, а также неопределенное влияние длительного пребывания в условиях микрогравитации на образцы.

По словам команды, создание лунной морозильной камеры будет "программой, рассчитанной на десятилетия", что потребует огромного сотрудничества между странами и больших затрат, которые, однако, окупятся, если мы достигнем критической точки в процессе вымирания видов.

Деньги

Говоря о расходах, ученые не назвали цену такого криохранилища, но отметили, что по шкале от одного до пяти (где один — самое дешевое, а пять — самое дорогое) строительство такого хранилища на Земле было бы единицей, а на Луне — пятеркой. Зато стоимость содержания хранилища на Земле — это пятерка, а на Луне — двойка.

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Это не первый раз, когда ученые думают о Луне, чтобы спасти виды, которые исчезают на Земле. В 2021 году команда из Университета Аризоны предложила построить "ковчег" для сохранения семян, яйцеклеток, спермы и ДНК. Но если в той статье речь шла об объекте, который требует солнечной энергии для работы, то новое предложение имеет более надежный дизайн, который использует низкие температуры Луны, чтобы уменьшить потребности в обслуживании и расходы на него.

Часть южного полюса Луны имеет стабильную температуру, которая никогда не поднимается выше -196 градусов по Цельсию, что облегчит криогенную консервацию материалов.

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Если все это звучит несколько фантастически, то прямо сейчас на Земле уже существует такое хранилище с более 1,3 миллиона образцов. Оно расположено в норвежском "Хранилище Судного дня" как защита от природных и искусственных катаклизмов. Учитывая положение вещей на Земле, лунное хранилище может быть самой разумной идеей.