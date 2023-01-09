Искусственный интеллект впервые выступит адвокатом на судебном заседании

Профессия адвоката оказалась под угрозой из-за наступления искусственного интеллекта. Интересный прецедент, которого ждут в феврале, позволит ИИ выступить защитником в суде.

Компания DoNotPay анонсировала амбициозный эксперимент, в котором во время настоящего судебного заседания ИИ в реальном времени будет подсказывать ответчику, как правильно отвечать на вопросы. Проект предполагает, что впервые в истории подсудимого будет защищать чат-бот с обученной нейросетью. Если алгоритм проигрывает дело, компания компенсирует все издержки.

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Что известно

Программа призвана сэкономить деньги на адвокатах – по крайней мере, так ее описывают сами разработчики. Приложение будет запускаться на смартфоне, слушать судебное разбирательство и инструктировать ответчика через наушник, что следует говорить.

Сведения о судебном заседании засекречены. Отчасти потому, что подобные технологии запрещены во многих странах. Но представители DoNotPay нашли, где и как провести испытания. Предмет спора – обжалование штрафа за превышение скорости. Это базовая услуга, с которой начиналась работа DoNotPay. Как объясняет основатель компании Джошуа Браудер, множество людей представления не имеют о бюрократических и юридических тонкостях, из-за чего теряют деньги там, где этого можно было бы избежать.

Главным преимуществом технологии называют то, что она не ленится вести многочасовой диалог по обжалованию штрафа, в отличие от живого человека. ИИ вежлив, неумолим, лишен эмоций и прекрасно разбирается в законодательных актах – почти идеальный адвокат. И это всего за несколько долларов.

Алгоритм раньше уже хорошо показал себя в другом эксперименте. Он успешно разговаривал с менеджерами компании Wells Fargo и сумел отменить некоторые навязанные ими платежи.