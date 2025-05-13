Microsoft считает, что искусственный интеллект поможет ускорить разработку термоядерных реакторов

В Microsoft уверены, что искусственный интеллект может стать катализатором в создании коммерческих термоядерных реакторов, которые способны обеспечить энергией центры обработки данных. По состоянию на сегодня, ни одного такого реактора еще не существует.

В Microsoft Research отмечают, что стремление к созданию термоядерной энергии как безграничного и чистого источника энергии "на протяжении длительного времени было одной из самых амбициозных научных целей человечества", информирует 24 Канал.

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Исследователи признают, что до появления масштабируемой термоядерной энергетики еще много лет, но уже сейчас они изучают, как искусственный интеллект может способствовать ускорению этого процесса.

Во время первого саммита Microsoft Research Fusion Summit представитель Microsoft Research Accelerator подчеркнул перспективы использования искусственного интеллекта для продвижения исследований в сфере устойчивого развития.

Проблемы развития дата-центров

Сейчас технологии искусственного интеллекта не считаются экологически устойчивыми. В прошлом году ООН отметила, что центры обработки данных, где используют ИИ, генерируют электронные отходы, потребляют большое количество воды, критических минералов и редкоземельных элементов, добыча которых часто является неэкологичной. Кроме того, эти центры потребляют огромные объемы электроэнергии, что способствует выбросам парниковых газов.

Microsoft пытается компенсировать влияние своих дата-центров на окружающую среду с помощью углеродных кредитов, закупки "чистой" энергии, оптимизации оборудования и программного обеспечения. Ускорение разработки технологий термоядерного синтеза, по мнению компании, могло бы снизить негативное влияние бизнеса на окружающую среду.

Развитие термоядерной энергетики

По словам Стивена Коули из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL), который выступал с основным докладом на Fusion Summit, необходимы дополнительные исследования для того, чтобы выяснить, является ли искусственный интеллект ключом к поиску оптимальных решений для термоядерной энергетики.

Однако, по прогнозам, понадобится еще не менее десяти лет, чтобы экспериментальные термоядерные электростанции стали реальностью. Национальные академии наук, инженерии и медицины США (NASEM) считают, что благодаря частным и государственным инвестициям возможно создать пилотную термоядерную электростанцию в период между 2035 и 2040 годами.

Это примерно совпадает с планируемым запуском международного проекта ITER (Международный термоядерный экспериментальный реактор).

Microsoft надеется, что ее экспертиза в сфере искусственного интеллекта, в частности в материаловедении, решении дифференциальных уравнений и других исследовательских задачах, поможет найти способ сделать термоядерный синтез экономически выгодным.

Лаборатория Коули уже подписала меморандум о взаимопонимании с Microsoft. Ученые уверены, что искусственный интеллект поможет сократить время на разработку необходимых технологий.

Конкуренты в гонке за термоядерную энергию

Microsoft не единственная компания, стремящаяся реализовать термоядерный синтез. Например, разработчик ядерных технологий Type One Energy и корпорация Tennessee Valley Authority (TVA) подписали соглашение о совместной разработке планов строительства термоядерной электростанции.

При этом OpenAI намерена закупать термоядерную энергию у Helion в "больших объемах". В конце января компания Helion привлекла 425 миллионов долларов инвестиций.

Китай также стремится перенять лидерство в отрасли и уже запустил первый ториевый реактор, от которого США отказались. Реактор имеет мощность два мегаватта и считается безопасным.