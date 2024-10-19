Возможность поговорить с будущим собой дала неожиданный результат

Проект под руководством Массачусетского технологического института попросил молодых пользователей пообщаться с будущими собой. Точнее с искусственным интеллектом, который имитирует старшую версию участников исследования в возрасте 60-70 лет. Этот опыт показал очень интересные результаты, которые можно будет использовать в медицине.

Детали эксперимента

Программа Future You, о которой идет речь, предлагает общение в формате обычного чата, где вы можете видеть не только текстовые сообщения от собеседника, но и его сгенерированный аватар. Это фотореалистичное изображение является состаренной версией лица самого пользователя, говорится в препринте исследования на arXiv.

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Участники исследования могли общаться с искусственным интеллектом, обсуждая с ним свои переживания, планы на будущее, мечты и другие вещи, которые могут вызвать тревогу и волнение. По словам ученых, это дает людям определенное ощущение связи со своим будущим "Я".

Соавтор исследования Хал Хершфилд, профессор маркетинга, принятия поведенческих решений и психологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, сказал, что возможность получить совет от своего старшего "Я", а не от обычного чат-бота с искусственным интеллектом, позволяет нам чувствовать себя гораздо лучше относительно нашего будущего.

Первым компонентом Future You является модель генерации изображений под названием StyleClip. После того как пользователь загружает селфи, система использует модели возрастной прогрессии, чтобы предсказать, как он будет выглядеть в 60 лет, добавляя такие черты, как морщины и седина.

Учебные данные для чат-бота Future You берутся из информации, которую пользователь предоставляет, отвечая на вопросы о текущем состоянии своей жизни, демографические данные, а также о своих целях и опасения относительно будущего.

Эти ответы поглощаются ChatGPT (GPT-3.5) от OpenAI, который затем создает архитектуру, которую исследователи окрестили "памятью будущего". Она сочетает прогнозы относительно пользователя на основе его ответов с учебными данными широкого набора информации от людей, которые рассказали о своем жизненном опыте в карьере, отношениях и не только.

Чат-бот, который имитирует персону на основе ответов пользователя, затем отвечает на вопросы о том, какой может быть его жизнь, и предлагает советы по возможным шагам на пути к желаемому будущему.



Интерфейс Future You / Фото MIT

Программисты Future You позаботились о том, чтобы защитить пользователей от потенциальных негативных поворотов в разговорах, а также сделали будущую персону максимально правдоподобной.

Положительный эффект

Сообщается, что в проекте приняли участие 344 человека в возрасте от 18 до 30 лет, которые взаимодействовали с изображениями своего будущего от 10 до 30 минут. Большинство пользователей сообщили о снижении уровня тревожности, повышение уровня мотивации и усиление ощущения связи со своим будущим "Я".

По мнению исследователей, более сильное ощущение уверенности в будущем может положительно влиять на то, как люди принимают долгосрочные решения.

Эта работа прокладывает новый путь, используя хорошо известную психологическую технику для визуализации грядущих времен — аватар будущего "Я" – с помощью современного искусственного интеллекта,

– сказал Джереми Бейленсон, директор Лаборатории виртуального человеческого взаимодействия Стэнфордского университета.

По мнению Бейленсона, это именно тот тип работы, на котором должны сосредоточиться ученые, поскольку технология построения виртуальных моделей себя самого набирает популярность.