Деталі експерименту

Програма Future You, про яку йде мова, пропонує спілкування у форматі звичайного чату, де ви можете бачити не лише текстові повідомлення від співрозмовника, а й його згенерований аватар. Це фотореалістичне зображення є зістареною версією обличчя самого користувача, йдеться в препринті дослідження на arXiv.

Дивіться також IT-компанії України сформулюють правила етичного використання ШІ: хто підписав декларацію

Учасники дослідження могли спілкуватися зі штучним інтелектом, обговорюючи з ним свої переживання, плани на майбутнє, мрії та інші речі, які можуть викликати тривогу та хвилювання. За словами вчених, це дає людям певне відчуття зв'язку зі своїм майбутнім "Я".

Співавтор дослідження Хал Хершфілд, професор маркетингу, прийняття поведінкових рішень і психології в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, сказав, що можливість отримати пораду від свого старшого "Я", а не від звичайного чат-бота зі штучним інтелектом, дозволяє нам відчувати себе набагато краще щодо нашого майбутнього.

Першим компонентом Future You є модель генерації зображень під назвою StyleClip. Після того, як користувач завантажує селфі, система використовує моделі вікової прогресії, щоб передбачити, як він виглядатиме у 60 років, додаючи такі риси, як зморшки та сивина.

Навчальні дані для чат-бота Future You беруться з інформації, яку користувач надає, відповідаючи на запитання про поточний стан свого життя, демографічні дані, а також про свої цілі та побоювання щодо майбутнього.

Ці відповіді поглинаються ChatGPT (GPT-3.5) від OpenAI, який потім створює архітектуру, яку дослідники охрестили "пам'яттю майбутнього". Вона поєднує прогнози щодо користувача на основі його відповідей з навчальними даними широкого набору інформації від людей, які розповіли про свій життєвий досвід у кар'єрі, стосунках і не тільки.

Чат-бот, який імітує персону на основі відповідей користувача, потім відповідає на запитання про те, яким може бути його життя, і пропонує поради щодо можливих кроків на шляху до бажаного майбутнього.



Інтерфейс Future You / Фото MIT

Програмісти Future You подбали про те, щоб захистити користувачів від потенційних негативних поворотів у розмовах, а також зробили майбутню персону максимально правдоподібною.

Позитивний ефект

Повідомляється, що в проєкті взяли участь 344 людини віком від 18 до 30 років, які взаємодіяли з зображеннями свого майбутнього від 10 до 30 хвилин. Більшість користувачів повідомили про зниження рівня тривожності, підвищення рівня мотивації та посилення відчуття зв'язку зі своїм майбутнім "Я".

На думку дослідників, сильніше відчуття впевненості в майбутньому може позитивно впливати на те, як люди приймають довгострокові рішення.

Ця робота прокладає новий шлях, використовуючи добре відому психологічну техніку для візуалізації прийдешніх часів — аватар майбутнього "Я" – за допомогою найсучаснішого штучного інтелекту,

– сказав Джеремі Бейленсон, директор Лабораторії віртуальної людської взаємодії Стенфордського університету.

На думку Бейленсона, це саме той тип роботи, на якому повинні зосередитися науковці, оскільки технологія побудови віртуальних моделей себе самого набирає популярності.