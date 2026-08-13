Искусственный интеллект потребляет миллиарды литров воды в день: зачем она ему и каковы у этого последствия

Стремительное развитие искусственного интеллекта столкнулось с неожиданным препятствием – острой нехваткой воды. Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что к 2030 году дата-центры в США могут потреблять столько же воды, сколько весь Нью-Йорк.

Почему дата-центры расходуют столько воды

Серверные мощности работают непрерывно и выделяют много тепла, поэтому для защиты оборудования инженеры применяют водяное охлаждение. Технологические компании часто говорят о переходе на системы закрытого цикла, но на практике многие такие объекты используют испарительные градирни, пишет 24 Канал.

Именно из-за этого вода в значительных объемах просто испаряется. По данным исследования, один большой современный дата-центр во время пиковой нагрузки может расходовать более 3,7 миллиона литров воды в день.

Ученые пришли к выводу, что при нынешних темпах к 2030 году только американским дата-центрам в период жары потребуется от 2,6 до 5,5 миллиарда литров воды ежедневно.

Такой объем, как отмечается в исследовании, создает серьезную нагрузку на городскую инфраструктуру, ведь коммунальные службы должны обеспечивать водой и жителей, и большие серверные комплексы.

Что происходит, когда не хватает воды

Проблема водоснабжения тесно связана с энергетикой. Когда водные ресурсы становятся недоступными, дата-центры вынуждены переходить на сухое воздушное охлаждение, которое требует значительно большего количества электроэнергии.

В жаркие дни это может дополнительно затруднять работу энергосетей. Но еще хуже то, что производство дополнительной энергии на тепловых электростанциях также может потребовать воды для охлаждения. Поэтому настоящий водный след искусственного интеллекта формируется сразу в нескольких местах. Именно из-за этого оценки могут сильно различаться в зависимости от методики подсчета.

Исследователи отмечают, что компании пока не всегда разделяют в своих отчетах потребление ресурсов на ИИ и другие вычислительные задачи, поэтому определить точное количество воды, которое расходует именно искусственный интеллект, довольно сложно.