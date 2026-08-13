Чому дата-центри витрачають так багато води

Серверні потужності працюють безперервно та виділяють багато тепла, тож для захисту обладнання інженери застосовують водяне охолодження. Технологічні компанії часто говорять про перехід на системи закритого циклу, але на практиці чимало таких об'єктів використовують випаровувальні охолоджувальні вежі, пише 24 Канал.

Саме через це вода в значних обсягах просто випаровується. За даними дослідження, один великий сучасний дата-центр під час пікового навантаження може витрачати понад 3,7 мільйона літрів води на день.

Науковці дійшли висновку, що за нинішніх темпів до 2030 року лише американським дата-центрам під час спеки знадобиться від 2,6 до 5,5 мільярда літрів води щодня.

Такий обсяг, як зазначено в дослідженні, створює серйозне навантаження на міську інфраструктуру, адже комунальні служби мають забезпечувати водою і жителів, і великі серверні комплекси.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що відбувається, коли бракує води

Проблема водопостачання тісно пов'язана з енергетикою. Коли водні ресурси стають недоступними, дата-центри змушені переходити на сухе повітряне охолодження, яке потребує значно більше електроенергії.

У спекотні дні це може додатково ускладнювати роботу енергомереж. Але ще гірше те, що виробництво додаткової енергії на теплових електростанціях також може потребувати води для охолодження. Тому справжній водний слід штучного інтелекту формується одразу в кількох місцях. Саме через це оцінки можуть сильно відрізнятися залежно від методики підрахунку.

Дослідники наголошують, що компанії поки що не завжди розділяють у своїх звітах споживання ресурсів на ШІ та інші обчислювальні завдання, тому визначити точну кількість води, яку витрачає саме штучний інтелект, досить складно.