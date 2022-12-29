Искусственный интеллект помогает лечить пациентов с инсультом – выздоравливает втрое больше

Искусственный интеллект втрое увеличил количество людей, выздоровевших после инсульта. Эксперимент, который продолжается в Великобритании, показал обнадеживающие результаты.

Правительство Великобритании сообщило, что Национальная служба здравоохранения (NHS) использует новую систему искусственного интеллекта под названием Brainomix e-Stroke, чтобы помочь выздоровлению пациентов. Предварительный анализ показывает, что ИИ может помочь пациентам получить лечение на 60 минут быстрее, а количество пациентов, выздоравливающих без инвалидности или с незначительной инвалидностью, выросло с 16% до 48%.

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Как это работает

С помощью Brainomix e-Stroke врачи получают поддержку в принятии решений в режиме реального времени от ИИ, который анализирует сканирование мозга и предлагает правильное лечение с учетом времени, прошедшего с момента инсульта. Программное обеспечение также позволяет врачам получить удаленный доступ к сканам и изображениям, чтобы они могли оказывать помощь даже дистанционно.

Система искусственного интеллекта развернута на 11 объектах, занимающихся лечением инсульта. С ее помощью было подтверждено более 4500 случаев. Brainomix e-Stroke особенно полезен для быстрой диагностики, поскольку чем быстрее оказывается помощь, тем больше шансов на выздоровление у пациента.

Каждая минута, сэкономленная при первичной госпитальной оценке людей с симптомами, похожими на инсульт, может значительно повысить шансы пациента выписаться из больницы здоровым. NHS использует потенциал искусственного интеллекта для поддержки экспертного персонала в предоставлении жизненно важной помощи пациентам с разными потребностями,

– говорит о программном обеспечении директор по трансформации NHS доктор Тимоти Феррис.

На сегодня государственное финансирование системы электронной диагностики инсульта Brainomix помогло в лечении 111 000 пациентов с подозрением на инсульт по всей Англии.