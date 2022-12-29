Уряд Великої Британії повідомив, що Національна служба охорони здоров'я (NHS) використовує нову систему штучного інтелекту під назвою Brainomix e-Stroke, щоб допомогти одужанню пацієнтів. Попередній аналіз показує, що ШІ може допомогти пацієнтам отримати лікування на 60 хвилин швидше, а кількість пацієнтів, які одужують без інвалідності або з незначною інвалідністю, зросла з 16% до 48%.

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Як це працює

За допомогою Brainomix e-Stroke лікарі отримують підтримку в прийнятті рішень у режимі реального часу від ШІ, який аналізує сканування мозку та пропонує правильне лікування з урахуванням часу, що минув з моменту інсульту. Програмне забезпечення також дозволяє лікарям отримати віддалений доступ до сканів і зображень, щоб вони могли надавати допомогу навіть дистанційно.

Система штучного інтелекту розгорнута на 11 об'єктах, які займаються лікуванням інсульту. З її допомогою було підтверджено понад 4500 випадків. Brainomix e-Stroke особливо корисний для швидкої діагностики, оскільки чим швидше надається допомога, тим більше шансів на одужання у пацієнта.

Кожна хвилина, зекономлена під час первинної госпітальної оцінки людей з симптомами, схожими на інсульт, може значно підвищити шанси пацієнта виписатися з лікарні здоровим. NHS використовує потенціал штучного інтелекту для підтримки експертного персоналу в наданні життєво важливої допомоги пацієнтам з різними потребами,

– каже про програмне забезпечення директор з трансформації NHS доктор Тімоті Ферріс.

На сьогодні державне фінансування системи електронної діагностики інсульту Brainomix допомогло в лікуванні 111 000 пацієнтів з підозрою на інсульт по всій Англії.