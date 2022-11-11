Комп'ютер для розрахунків був створений на замовлення так званого Римського клубу – міжнародної організації, що об'єднує представників світової політичної, фінансової, культурної та наукової еліти. Вона займається вивченням перспектив розвитку біосфери та гармонізації відносин людини й природи. Спочатку об'єднання мало на меті привернути увагу світової громадськості до глобальних соціально-економічних та екологічних проблем.

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Яким бачить наше майбутнє ШІ

За розрахунками World One, крах сучасної цивілізації відбудеться вже до 2050 року. Люди підготували собі такий швидкий фінал, знищуючи навколишнє середовище.

Як уточнюється в прогнозі, з 2040 по 2050 рік цивілізоване життя, яким його знають більшість землян, перестане існувати. Причому населенню планети вже не допоможуть ні екологічно чисті автомобілі, ні регулювання народжуваності.

Забруднення стане настільки серйозним, що почне вбивати людей, що, своєю чергою, призведе до скорочення населення до рівня, нижчого за той, що був у 1900 році. На цьому етапі, приблизно з 2040 по 2050 рік, цивілізоване життя, яким ми його знаємо, на цій планеті припинить своє існування,

– йдеться в звіті.

Ще 50 років тому експерти Римського клубу дійшли висновку, що якщо людство продовжуватиме займатися споживанням і виробництвом так, як воно звикло, не звертаючи уваги на екологію, то зіштовхнеться з різким зниженням рівня життя та доступу до харчів.

Тоді експерти теж називали граничний термін – 2050 рік. У пізнішій доповіді цього року вони визнали, що населення Землі, як і раніше, не хоче змінювати свого ставлення до навколишнього середовища.