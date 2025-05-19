Будущее без старта: как искусственный интеллект вытесняет молодежь с рынка труда

В мире установлено более 217 тысяч таких терминалов, и, по подсчетам экспертов по труду, их внедрение сокращает до 40% низкоквалифицированных рабочих мест в розничной торговле уже в течение первого года, рассказывает 24 Канал.

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В то же время кассы самостоятельного обслуживания не такие уж и самостоятельные. Вспомните, когда в последний раз используя такую кассу, вы полностью обходились без помощи персонала?

Всегда что-то пойдет не так, то не правильно сканируется товар, то какой-то из продуктов "не видит" соответствующая зона, когда вы кладете его после команды терминала. И так почти каждый раз, поэтому возникает логичный вопрос – кому действительно выгодна эта технология?

Особенно остро эту дилемму чувствует поколение Z, которое именно сейчас пытается выйти на рынок труда. И речь не только о кассах самообслуживания – искусственный интеллект все активнее проникает во все сферы занятости.

Согласно недавнему отчету Oxford Economics Group, уровень безработицы среди недавних выпускников высших учебных заведений в США растет. Причиной этому аналитики называют вытеснение начальных позиций искусственным интеллектом.

В частности, среди молодежи в возрасте от 22 до 27 лет трудоустройство в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика) уменьшилось на 8% с 2022 года. Исторически выпускники всегда имели более низкий уровень безработицы, чем общее население, но сейчас ситуация изменилась. Уровень безработицы среди молодежи с высшим образованием растет быстрее, чем в стране в целом.

Исполнительный директор LinkedIn Аниш Раман в своей авторской колонке объяснил: первой страдает именно нижняя ступень карьерной лестницы. В сфере технологий, например, простые задачи вроде написания кода или его отладки, которые традиционно были стартом для молодых специалистов, теперь часто выполняются алгоритмами.

В области юриспруденции искусственный интеллект берет на себя рутинную документационную работу, а в розничной торговле – общение с клиентами, что нередко вызывает раздражение среди потребителей.

Эти сдвиги кажутся точечными, но рынок труда – сложная система, и Раман предупреждает, что изменения на нижнем уровне могут вызвать цепную реакцию в экономике. Если стартовые позиции исчезнут, молодым людям без влиятельных знакомств и социального капитала будет еще труднее найти работу.

Он напоминает: когда Соединенные Штаты потеряли производственные рабочие места, пострадали не только кошельки, но и целые сообщества, что привело к серьезным социальным и политическим последствиям.

Насколько готов искусственный интеллект реально заменить молодых специалистов – другой вопрос. Ранние отчеты показывают, что технология еще не достигла того уровня эффективности, который ей приписывают.

И хотя руководители корпораций продолжают восторженно говорить об "инновациях" и "переопределении труда", эти нарративы могут маскировать другие процессы – в частности гигификацию труда и вытеснение социально уязвимых групп.

Гигификация труда это тенденция, согласно которой краткосрочная занятость и частая смена работы становятся нормой в различных отраслях. Это явление возникло из-за цифровой трансформации, пандемии и развития удаленной работы, что позволяет работникам быстро находить новые возможности.

Исследователи и профсоюзы уже бьют тревогу: уязвимые работники – не только начинающие, но и представители меньшинств, мигранты и пожилые люди – могут первыми почувствовать на себе последствия "революции ИИ".