Достаточно 10 минут: как искусственный интеллект незаметно убивает нашу мотивацию

Использование искусственного интеллекта даже в течение 10 минут для решения простых задач существенно снижает человеческую настойчивость. Исследователи обнаружили, что после получения подсказок от чат-бота люди гораздо чаще сдаются и допускают ошибки.

Как искусственный интеллект влияет на нашу настойчивость

Ученые из Университета Карнеги-Меллона и Калифорнийского университета в Беркли провели серию экспериментов с участием 1222 человек, чтобы оценить эффект так называемой когнитивной разгрузки. Как сообщает издание Live Science, результаты работы были представлены на Конференции по языковому моделированию в Сан-Франциско.

Это вызывает беспокойство в отношении того, что когнитивисты называют продуктивными трудностями – продуктивной борьбой, которая со временем формирует навыки,

– прокомментировала первый автор исследования Грейс Лю, аспирантка по машинному обучению в Университете Карнеги-Меллона.

Ученых интересовало, как передача умственной нагрузки чат-боту сказывается на долгосрочном обучении и критическом мышлении. Для этого они организовали три эксперимента, каждый из которых длился от 13 до 15 минут.

В первом испытании 354 участника разделили на две группы для решения 12 математических задач с дробями. Одна группа имела доступ к ИИ-чат-боту, а другая искала ответы самостоятельно. Когда исследователи без предупреждения отключили помощника перед последними тремя задачами, показатели пользователей ИИ резко упали. Они гораздо чаще пропускали задачи или допускали ошибки.

Второй эксперимент с участием 667 человек подтвердил эти результаты. В третьем тестировали 201 участника на понимание прочитанного текста. Все испытания показали одинаковую тенденцию: использование чат-бота снижает мотивацию и способность преодолевать трудности без посторонней помощи.

Почему возникает привыкание к подсказкам

Исследователи объясняют это тем, что люди быстро привыкают к мгновенному получению ответов и начинают воспринимать более длительные методы как неэффективные. Однако именно преодоление сложных задач является решающим для усвоения новых навыков.

Нам нужно двигаться к будущему, в котором человеческие способности максимально усиливаются, а не заменяются,

– сказал соавтор исследования Брайан Кристиан, ученый из Центра ИИ, взаимодействующего с человеком, в Калифорнийском университете в Беркли.

Ученые приходят к выводу, что для сохранения самостоятельности людей разработчики должны создавать модели ИИ, которые направляют пользователя к решению, подобно репетитору, а не просто дают готовый ответ.