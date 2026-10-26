Достатньо 10 хвилин: як штучний інтелект непомітно вбиває нашу мотивацію

Як штучний інтелект впливає на нашу наполегливість

Науковці з Університету Карнегі-Меллона та Каліфорнійського університету в Берклі провели серію експериментів за участю 1222 осіб, щоб оцінити ефект так званого когнітивного розвантаження. Як повідомляє видання Live Science, результати роботи презентували на Конференції з мовного моделювання в Сан-Франциско.

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Це викликає занепокоєння щодо того, що когнітивісти називають продуктивними труднощами – продуктивною боротьбою, яка з часом формує навички– прокоментувала перша авторка дослідження Грейс Лю, аспірантка з машинного навчання в Університеті Карнегі-Меллона.

Учених цікавило, як передача розумового навантаження чат-боту позначається на довгостроковому навчанні та критичному мисленні. Для цього вони організували три експерименти, кожен з яких тривав від 13 до 15 хвилин.

У першому випробуванні 354 учасників розділили на дві групи для розв'язання 12 математичних задач з дробами. Одна група мала доступ до ШІ-чат-бота, а інша шукала відповіді самостійно. Коли дослідники без попередження вимкнули помічника перед останніми трьома завданнями, показники користувачів ШІ різко впали. Вони набагато частіше пропускали задачі або припускалися помилок.

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Другий експеримент за участю 667 осіб підтвердив ці результати. Третій тестував 201 учасника на розуміння прочитаного тексту. Усі випробування показали однакову тенденцію: використання чат-бота знижує мотивацію та здатність долати труднощі без сторонньої допомоги.

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Чому виникає звикання до підказок

Дослідники пояснюють це тим, що люди швидко звикають до миттєвого отримання відповідей і починають сприймати триваліші методи як неефективні. Проте саме подолання складних завдань є вирішальним для засвоєння нових навичок.

Нам потрібно рухатися до майбутнього, у якому людські здібності якомога більше підсилюються, а не замінюються– сказав співавтор дослідження Браян Крістіан, науковець із Центру сумісного з людиною ШІ в Каліфорнійському університеті у Берклі.

Науковці підсумовують, що для збереження самостійності людей розробники мають створювати ШІ-моделі, які спрямовують користувача до рішення на зразок репетитора, а не просто дають готову відповідь.