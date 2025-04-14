Кэти Перри и Гейл Кинг отправились в космос в первом полностью женском экипаже Blue Origin

Компания Blue Origin осуществила исторический запуск ракеты New Shepard, отправив поп-звезду Кэти Перри и ее пятерых других членов экипажа в суборбитальный космический полет. Это первый полностью женский космический рейс без мужчин на борту.

Запуск миссии NS-31 состоялся в 9:30 утра по восточному времени (16:30 по киевскому времени) с площадки Blue Origin в Западном Техасе. Этот полет стал первым полностью женским космическим рейсом с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году, которая отправилась в одиночную трехдневную миссию на орбиту Земли, сообщает 24 Канал.

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Момент полета ракеты / Скриншот с трансляции

На борту ракеты находились:

Кэти Перри, одна из самых популярных поп-звезд мира;

Гейл Кинг, соведущая шоу "CBS Mornings";

Айша Боу, бывшая ученая NASA и основательница технологической компании STEMBoard;

Кэрианн Флинн, режиссер;

Аманда Нгуен, исследовательница биоастронавтики, автор и номинантка на Нобелевскую премию мира, которая стала первой вьетнамкой в космосе;

Лорен Санчес, журналистка, автор и невеста Джеффа Безоса, которая организовала этот полет.



Экипаж NS-31 / Фото Blue Origin

Кэти Перри взяла с собой в полет ромашку как символ любви к своей четырехлетней дочери Дейзи. Перед запуском она поделилась своими эмоциями:

Я переполнена любовью и благодарностью за то, что представляю бесстрашную женщину в своей семье.



Кэтти Перри после возвращения на Землю / Скриншот с трансляции

Короткий полет с большим значением

Ракета New Shepard достигла высоты более 100 километров над уровнем моря, пересекая условную границу космоса – линию Кармана. Экипаж имел несколько минут невесомости и наслаждался видом Земли на фоне черного космоса.

Полет длился всего 10,5 минут, после чего капсула успешно приземлилась под парашютами в Техасе. Ракетный ускоритель вернулся на платформу через 7,5 минут после старта.

Каждая участница внесла свой вклад в дизайн эмблемы миссии NS-31. Например, весы символизируют борьбу Аманды Нгуен за гражданские права, а фейерверк представляет глобальное влияние Кэти Перри в сфере музыки и культуры.

Этот полет стал 31-м запуском многоразовой ракеты New Shepard и 11-м экипажем на борту. Кэти Перри может быть самым известным человеком среди тех, кто когда-либо отправлялся в космос с Blue Origin.