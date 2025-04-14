Кэти Перри и Гейл Кинг отправились в космос в первом полностью женском экипаже Blue Origin
- Blue Origin осуществила исторический запуск ракеты New Shepard, отправив Кэти Перри и пятерых женщин в первый полностью женский суборбитальный космический полет.
- Полет длился 10,5 минут, ракета достигла высоты более 100 км, после чего капсула успешно приземлилась в Техасе.
- Каждая участница экипажа внесла свой вклад в дизайн эмблемы миссии, а полет стал 31-м запуском ракеты New Shepard и 11-м с экипажем.
Компания Blue Origin осуществила исторический запуск ракеты New Shepard, отправив поп-звезду Кэти Перри и ее пятерых других членов экипажа в суборбитальный космический полет. Это первый полностью женский космический рейс без мужчин на борту.
Запуск миссии NS-31 состоялся в 9:30 утра по восточному времени (16:30 по киевскому времени) с площадки Blue Origin в Западном Техасе. Этот полет стал первым полностью женским космическим рейсом с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году, которая отправилась в одиночную трехдневную миссию на орбиту Земли, сообщает 24 Канал.
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Момент полета ракеты / Скриншот с трансляции
На борту ракеты находились:
- Кэти Перри, одна из самых популярных поп-звезд мира;
- Гейл Кинг, соведущая шоу "CBS Mornings";
- Айша Боу, бывшая ученая NASA и основательница технологической компании STEMBoard;
- Кэрианн Флинн, режиссер;
- Аманда Нгуен, исследовательница биоастронавтики, автор и номинантка на Нобелевскую премию мира, которая стала первой вьетнамкой в космосе;
- Лорен Санчес, журналистка, автор и невеста Джеффа Безоса, которая организовала этот полет.
Экипаж NS-31 / Фото Blue Origin
Кэти Перри взяла с собой в полет ромашку как символ любви к своей четырехлетней дочери Дейзи. Перед запуском она поделилась своими эмоциями:
Я переполнена любовью и благодарностью за то, что представляю бесстрашную женщину в своей семье.
Кэтти Перри после возвращения на Землю / Скриншот с трансляции
Короткий полет с большим значением
Ракета New Shepard достигла высоты более 100 километров над уровнем моря, пересекая условную границу космоса – линию Кармана. Экипаж имел несколько минут невесомости и наслаждался видом Земли на фоне черного космоса.
Полет длился всего 10,5 минут, после чего капсула успешно приземлилась под парашютами в Техасе. Ракетный ускоритель вернулся на платформу через 7,5 минут после старта.
Каждая участница внесла свой вклад в дизайн эмблемы миссии NS-31. Например, весы символизируют борьбу Аманды Нгуен за гражданские права, а фейерверк представляет глобальное влияние Кэти Перри в сфере музыки и культуры.
Этот полет стал 31-м запуском многоразовой ракеты New Shepard и 11-м экипажем на борту. Кэти Перри может быть самым известным человеком среди тех, кто когда-либо отправлялся в космос с Blue Origin.