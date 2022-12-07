Один из крупнейших российских банков подвергся хакерской атаке со стороны IT-Армии Украины
Источник:ВТБ
Российский банк ВТБ жалуется, что его технологическая инфраструктура находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Пользователи сталкиваются с большим количеством проблем – от неработающего приложения до отсутствия средств на карточках.
В компании подчеркивают, что эта DDoS-атака стала самой большой не только в этом году, но и за все время работы банка. Там пытаются справиться с проблемами, однако реакция клиентов показывает, что удается это очень плохо.
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Что происходит
Банк уверяет, что данные клиентов в безопасности и "защищены от внешнего вмешательства".Отметим, что суть DDoS-атак заключается не во взломе серверов и похищении данных. Хакеры направляют огромные объемы трафика, генерируя столько запросов, что система просто не выдерживает и перестает работать.
Анализ DDoS-атаки свидетельствует, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель – причинить неудобства клиентам банка, усложнив работу банковских сервисов,
– говорит официальный пресс-релиз ВТБ.
Интересно, что хотя большинство атакующих запросов к сервисам банка было сгенерировано в зарубежных сегментах интернета, банк сообщает, что среди них есть и ощутимое количество трафика с российских IP-адресов. Компания считает, что часть таких адресов могла оказаться среди участников атаки в результате кибермошенничества и планирует передать все установленные российские IP-адреса правоохранительным органам для проведения проверки.
Кто атаковал ВТБ
Судя по последним сообщениям украинской IT-Армии, именно ее специалисты "положили" ВТБ. Так, в телеграм-канале организации появились два сообщения, в которых описываются проблемы банка и его реакция на сбои.
- Так, в первой публикации приведено несколько скриншотов, где пользователи соцсети ВКонтакте жалуются на неработающее приложение и веб-версию банковского сервиса, невозможность сделать и получить переводы средств. Некоторые клиенты даже сообщили о планах отказаться от услуг банка.
- При этом большинство комментаторов спрашивают, когда заработает сервис, но открытого ответа не получает никто. В публикации IT ARMY of Ukraine утверждается, что ВТБ удаляет жалобы из официальных соцсетей, пытаясь скрыть проблемы с онлайн-банкингом.
- Во второй публикации приведены несколько примеров с жалобами на отсутствие заработной платы. При этом банк обещал поступление средств до определенного времени, однако пользователи их так и не получили. В этих случаях ВТБ отвечает, обещая исправить проблему в ближайшее время.