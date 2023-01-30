Украинская IT-армия взломала "Газпром" – хакеры получили доступ к тысячам файлов

Добровольное объединение IT-специалистов, созданное для противодействия российским киберпреступникам, получило доступ к архиву "Газпрома". В руках активистов оказались тысячи файлов одного из главных спонсоров терроризма.

Сообщается об архиве емкостью 1.5 гигабайта, содержащий свыше 6 тысяч файлов группы компаний "Газпром" по финансово хозяйственной деятельности. Здесь можно найти отчеты об испытаниях и бурениях, внедрении и настройке автоматизированных систем на Ковыктинской скважине (Иркутская область), которая считается одним из крупнейших газовых месторождений оккупантов.

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Что известно

Об атаке сообщили 30 января.

Интересно, что перед основным текстовым сообщением хакеры опубликовали скриншот, взятый, судя по всему, из инструкций или пользовательского соглашения. Текст, касающийся конфиденциальности, рассказывает о правилах использования программного обеспечения "СМПО" на объектах "Газпрома". Вероятно, это намек на то, что именно с помощью этого ПО, которое рашисты только начали тестировать, была совершена атака. Однако представители IT-Армии не говорят о способе, которым получили эти данные.

Отмечают, что "Газпром" является самым большим наполнителем госбюджета России, а соответственно главным спонсором терроризма и вторжения в Украину.

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