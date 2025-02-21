Не сработало: исследование говорит, что Цукерберга все еще ненавидят, даже после смены имиджа

Марк Цукерберг резко изменился. Помните ли вы момент, когда он внезапно отрастил бороду и кудрявую шевелюру, начал иначе одеваться, выходить в прямые эфиры и лепить из себя такого себе простого парня, своего человека, с которым может поговорить любой желающий? Выяснилось, что эта попытка приближения к народу не сработала: основателя Meta не любят так же сильно, как и раньше.

Все еще нет

Из-за прежнего сдержанного и однотипного имиджа Цукерберга, где присутствовали лишь черные футболки и скупая улыбка, с кем его только не сравнивали: и с роботом, и с рептилоидами, и с зомби. Он действительно выглядел отстраненным и холодным. Вкупе с тем фактом, что ему принадлежит одна из крупнейших и богатейших корпораций США, которая контролирует наши данные, это не могло не сказаться на его восприятии, отраженном в мемах и других шутках в сети. Но в какой-то момент он решил: хватит! Теперь мы имеем нового Марка Цукерберга, с бородой и кудрями. Однако исследование, проведенное Pew Research Center, показало, что американцы все еще относятся к нему скорее негативно, чем положительно, сообщает 24 Канал.

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В этой же когорте антисимпатий находится Илон Маск, но его, как оказалось, пока ненавидят чуть меньше, чем Цукерберга.

Опрос показал:

К Маску негативно относятся около 54% взрослого населения США, в том числе 36% – очень негативно.

Цукерберга не любит 67% населения, в том числе 26% относятся к нему очень негативно.

В исследовании Pew приняли участие 5 086 случайно выбранных взрослых американцев. Опрос проводился с 27 января 2025 года по 2 февраля 2025 года, поэтому эти ответы отражают наиболее актуальные мнения людей.

Маск, как пишут исследователи, "является глубоко поляризованной фигурой": республиканцы относятся к нему преимущественно благосклонно, а демократы – преимущественно не одобряют. В противоположность этому, взгляды на Цукерберга менее поляризованы: большинство опрошенных людей в обеих партиях относятся к нему негативно.

Что касается благосклонности, то 42% опрошенных говорят, что относятся к главе Tesla благосклонно, а 11% – очень благосклонно.

Цукербергу повезло меньше: его одобряет 25% людей и лишь 2% заявляют об очень благосклонном отношении.

Менее чем каждый десятый утверждает, что никогда не слышал о Маске (3%) или Цукерберге (6%). Вероятно, это самые счастливые люди в США.