Около 20 представителей коренного народа ава вышли из изоляции в бразильской Амазонии и подошли к правительственному посту. Это редкое событие, которое показывает, как сильно давят на их земли.

Редкий контакт с цивилизацией

Во вторник правозащитная организация Survival International обнародовала снимки "исторической встречи" в бразильском штате Мараньян на северо-востоке страны, пишет Gizmodo. Представители народа ава, добровольно живущие в изоляции, встретились с правительственной делегацией. По сообщениям, они попросили ямс и унесли его обратно в лес.

Изолированная группа зашла в деревню на территории коренных жителей Арарибойя. Там проживает этническая группа гуаяжара. Survival International опубликовала материалы, чтобы привлечь внимание к необходимости защищать земли изолированных народов от вторжений и разрушений.



Группа представителей племени ава выходит из леса / Фото Survival International

Событие необычно и тем, что изолированные ава с территории Арарибойя не подходили к чужакам так близко уже десятилетиями. Группу видели и раньше, но обращение за едой к правительственному посту вызвало беспокойство. Мотивы этого шага до сих пор непонятны. Однако просьба о еде заставляет беспокоиться о здоровье людей и о том, хватает ли им ресурсов в лесу.

Это тревожный сигнал о том, как постоянное вторжение в леса неконтактных народов подвергает реальной опасности людей, которые раньше вполне обходились собственными силами. Неконтактные племена испытывают чрезвычайное давление, ведь чужаки наступают со всех сторон, загоняя их на все более маленький остров тропического леса, окруженный разрушением,

– прокомментировала директор Survival International Кэролайн Пирс.

Кто такие ава и почему они скрываются?

Некоторые группы ава относятся к последним в мире коренным народам, живущим в добровольной изоляции. Почти все, что нужно для выживания, они берут из амазонского леса. По данным Survival International, когда-то они, вероятно, были земледельцами. Однако волны португальских и бразильских поселенцев, вторгавшихся на их земли, заставили их стать кочевыми охотниками и собирателями. Сейчас они перемещаются по лесу небольшими мобильными группами, охотятся на животных и собирают плоды, орехи и мед.



Группа представителей племени ава выходит из леса / Фото Survival International

В последние годы численность ава резко сократилась, поскольку на них нападают поселенцы, лесорубы и другие злоумышленники. Контакты с посторонними также подвергают их риску инфекционных заболеваний, к которым у изолированных общин практически нет иммунитета. Болезни, относительно безопасные для остальных людей, для них могут оказаться смертельными.

Какие угрозы нависли над их землями?

На территорию ава давят незаконные вырубки, обезлесение, захват земель и расширение сельского хозяйства. Они постепенно уничтожают тропический лес, который является домом для этого народа.

Группа представителей народа гуаяжара, известная как "Стражи леса", подчеркнула, что ситуация в лесу сложная. На землю и образ жизни ава, полностью зависящий от охоты и собирательства, напрямую влияют климатические изменения, пожары, вырубка леса и захват территорий.

Пирс призвала власти Бразилии выделить ресурсы, чтобы защитить Арарибойя от лесорубов и скотоводов, которые разрушают эту территорию вопреки закону. "Стражи леса" также требуют немедленных действий от соответствующих органов. По их мнению, власти должны обеспечить то, что ава считают лучшим для себя, и защитить их жизнь, здоровье, безопасность и достоинство.