Рідкісний контакт із цивілізацією

У вівторок правозахисна організація Survival International оприлюднила знімки "історичної зустрічі" в бразильському штаті Мараньян на північному сході країни, пише Gizmodo. Представники народу авá, які добровільно живуть в ізоляції, зустрілися з урядовою командою. За повідомленнями, вони попросили ямс і понесли його назад у ліс.

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Ізольована група зайшла в село на території корінних жителів Арарібойя. Там живе етнічна група гуаяжара. Survival International опублікувала матеріали, щоб привернути увагу до потреби захищати землі ізольованих народів від вторгнень і руйнування.

Група представників племені ава виходить з лісу / Фото Survival International

Подія незвична й тим, що ізольовані авá з території Арарібойя не підходили до чужинців так близько вже десятиліттями. Групу бачили й раніше, але звернення по їжу до урядового поста викликало занепокоєння. Мотиви цього кроку досі незрозумілі. Проте прохання про їжу змушує турбуватися про здоров'я людей і про те, чи вистачає їм ресурсів у лісі.

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Це тривожний сигнал того, як постійне вторгнення в ліси неконтактних народів ставить у реальну небезпеку людей, які раніше цілком обходилися власними силами. Неконтактні авá зазнають надзвичайного тиску, адже чужинці наступають з усіх боків, заганяючи їх у дедалі менший острівець тропічного лісу, оточений руйнуванням– прокоментувала директорка Survival International Керолайн Пірс.

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Хто такі авá і чому вони ховаються?

Деякі групи авá належать до останніх у світі корінних народів, які живуть у добровільній ізоляції. Майже все, що потрібно для виживання, вони беруть з амазонського лісу. За даними Survival International, колись вони, імовірно, були землеробами. Проте хвилі португальських і бразильських поселенців, які вторгалися на їхні землі, змусили їх стати кочовими мисливцями й збирачами. Нині вони переміщуються лісом невеликими мобільними групами, полюють на тварин і збирають плоди, горіхи та мед.

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Група представників племені ава виходить з лісу / Фото Survival International

Останніми роками чисельність авá різко скоротилася, бо на них нападають поселенці, лісоруби й інші зловмисники. Контакти з чужинцями також наражають їх на інфекційні хвороби, до яких ізольовані спільноти майже не мають імунітету. Недуги, відносно безпечні для решти людей, для них можуть стати смертельними.

Які загрози нависли над їхніми землями?

На територію авá тиснуть незаконні вирубки, знеліснення, захоплення земель і розширення сільського господарства. Вони поступово знищують тропічний ліс, який є домом для цього народу.

Команда з народу гуаяжара, відома як "Охоронці лісу", наголосила, що ситуація в лісі складна. На землі та спосіб життя авá, який повністю залежить від полювання й збирання, прямо впливають зміни клімату, пожежі, вирубка лісу й захоплення територій.

Пірс закликала владу Бразилії виділити ресурси, щоб захистити Арарібойя від лісорубів і скотарів, які нищать цю територію всупереч закону. "Охоронці лісу" теж вимагають негайних дій від відповідних органів. На їхню думку, влада має забезпечити те, що авá вважають найкращим для себе, і захистити їхнє життя, здоров'я, безпеку та гідність.