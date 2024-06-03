Meta разоблачила израильскую фирму, управлявшую сотнями фейковых аккаунтов в Facebook

Компания Meta нашла в своих соцсетях Facebook и Instagram сотни страниц, принадлежавших одной израильской маркетинговой фирме. Они были нацелены на США и Канаду и писали о войне Израиля и ХАМАС.

Что делали эти страницы

По данным отчета, фейковые аккаунты использовали для проведения кампании влияния, целью которой было распространение информации о войне в регионе с выгодной Израилю точки зрения.

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В общем исследователи Meta обнаружили Facebook 510 аккаунтов и 11 страниц, а также 32 аккаунта и один канал в Instagram. Все они были связаны с этой кампанией, а среди них были даже ранее взломанные аккаунты.

Эти страницы выдавали себя за "еврейских студентов, афроамериканцев и "неравнодушных" граждан", публикуя посты, которые восхваляли военные действия Израиля и критиковали Ближневосточное агентство ООН по помощи беженцам и организации работ (БАПОР) и протесты в колледжах. Они также распространяли антиисламские комментарии в Канаде, заявляя, что "радикальный ислам представляет угрозу либеральным ценностям Канады".

Исследователи Meta заявили, что кампания была связана со STOIC, "фирмой политического маркетинга и бизнес-разведки", базирующейся в Израиле, хотя они не высказывали предположений относительно мотивов, стоявших за ней. STOIC также была активна на X и YouTube и руководила сайтами, "сосредоточенными на войне между Израилем и ХАМАС и ближневосточной политике".

По данным Meta, кампания была обнаружена до того, как она успела собрать большую аудиторию, и многие фейковые аккаунты были отключены автоматизированными системами мониторинга. Эти аккаунты набрали около 500 подписчиков в Facebook и около 2 000 в Instagram.

В отчете также отмечается, что люди, которые стояли за этими аккаунтами, использовали инструменты генеративного ИИ для написания многих своих комментариев на страницах политиков, медиа и общественных деятелей.

Напомним, Meta постоянно отслеживает появление целых ботоферм на своих сервисах, регулярно отчитываясь о результатах. Так, ранее она много раз выявляла сети российских пропагандистских ботов, которые распространяли дезинформацию о войне в Украине. Такие сети, поддерживаемые Россией, обычно гораздо шире и насчитывают десятки тысяч фейковых аккаунтов.