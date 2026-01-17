Ядерная энергия на Луне: NASA планирует запустить реактор к 2030 году

NASA и Министерство энергетики США официально объединили усилия для создания ядерного реактора на Луне до 2030 года. Этот шаг является частью программы Artemis, которая предусматривает создание постоянного человеческого присутствия на спутнике.

Использование атомной энергии считают критически важным для обеспечения будущих баз стабильным электричеством независимо от внешних условий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Смотрите также Почему Луна удаляется от Земли и что с ней будет в будущем

Зачем человечеству нужен ядерный реактор на Луне?

NASA серьезно настроено на развертывание атомной станции на лунной поверхности до конца текущего десятилетия. В течение нескольких лет агентство работало над разработкой системы, способной питать одну или несколько исследовательских баз.

Эта инициатива получила новый импульс после указа президента Дональда Трампа, который призвал начать строительство базы и подготовить ядерный реактор к отправке на спутник именно к 2030 году.

13 января 2026 NASA и Министерство энергетики США (DOE) подписали меморандум о взаимопонимании, подтвердив намерение придерживаться этих сжатых сроков.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что согласно национальной космической политике, Америка обязана вернуться на Луну, построить там инфраструктуру для длительного пребывания и сделать инвестиции, необходимые для будущего прыжка к Марсу.

Он убежден, что реализация такого будущего требует освоения ядерной энергии, а новое соглашение позволит ведомствам тесно сотрудничать для начала Золотого века космических исследований.

Использование ядерных систем деления считается рациональным решением для пилотируемых миссий в глубоком космосе. Главное преимущество заключается в том, что такие установки могут непрерывно генерировать электроэнергию в течение многих лет без необходимости в дозаправке.



Присутствие людей на спутнике должно быть обеспечено надежным источником энергии / Фото NASA

Кроме того, на работу ядерных реакторов не влияют изменения погоды или отсутствие солнечного света, что делает их надежнее солнечных панелей в экстремальных условиях Луны и Марса.

Сотрудничество между NASA и DOE в сфере ядерной энергии продолжается уже более 50 лет. Десятилетиями агентство использовало радиоизотопные термоэлектрические генераторы в качестве источника питания для многих своих роботов, включая зонд Cassini на Сатурне, а также марсоходы Curiosity и Perseverance.

Секретарь энергетики США Крис Райт отметил, что история американских инноваций – от Манхэттенского проекта до миссий "Аполлон" – доказывает способность нации достигать некогда невозможных границ, и новое соглашение продолжает это наследие.

Что уже сделано для амбициозной цели?

Еще в 2024 году NASA завершило первый этап проекта по созданию компактного ядерного реактора для лунной поверхности. Тогда ведомство объявило о сотрудничестве с частными компаниями, целью которого и была разработка системы, способной работать автономно по крайней мере десять лет.

Проект под названием Fission Surface Power стартовал еще раньше – в 2022 году, когда NASA и Министерство энергетики США заключили контракты с тремя партнерами: Lockheed Martin, Westinghouse и IX.

Каждая компания получила задание разработать концепцию реактора, оценить затраты и составить график работ для поддержания длительного присутствия людей на спутнике.

Основные технические требования к установке включали мощность 40 киловатт и использование низкообогащенного урана. При этом вес всей конструкции не должен превышать 6000 килограммов. По данным агентства, такой мощности достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно 33 типичные домохозяйства.



Астронавтам необходимо много энергии на Луне / Фото NASA

Кроме основных разработок, агентство финансирует создание эффективных преобразователей энергии Брейтона, которые необходимы для трансформации тепла от ядерного расщепления в электричество. Такой подход считается критически важным для выживания во время лунных ночей, которые длятся около 14,5 земных суток.

Реактор сможет стабильно работать независимо от наличия солнечного света, что особенно важно для южного полюса Луны, где в постоянно затененных регионах планируют искать водяной лед. Согласно плану, готовая к запуску система должна быть на космодроме уже в начале 2030-х годов.