Первая страна в мире: Япония добыла редкоземельные ресурсы со дна Тихого океана

Япония сделала важный шаг к обеспечению технологической промышленности ресурсами, успешно подняв первую порцию ила с шестикилометровой глубины Тихого океана. Экспериментальная установка работала в районе острова Минамиторисима.

Добытый материал содержит редкоземельные металлы, необходимые для производства современных гаджетов, электромобилей и систем управления ядерными реакторами, объясняет Nikkei Asian Review.

Смотрите также Ford обсуждает партнерство с Xiaomi для производства электромобилей в США

Как происходила добыча?

Специальное судно с экспериментальным оборудованием отправилось к месту проведения работ 12 января. Утром в воскресенье ученые получили первый образец пульпы – смеси воды и ила, которую подняли на поверхность с помощью высокого давления.

С помощью современного бурового судна "Чикю" ученые собрали осадочные отложения вблизи отдаленного тихоокеанского острова Минами-Торисима, рассказывает Money Control. Эта операция позволила проверить возможность добычи редких земельных элементов из необычайных глубин океана.



Полученный материал отправят на исследование / Фото SIP/JAMSTEC

Почему это важно для технологической промышленности Японии?

Месторождение вблизи острова Минами-Торисима, что расположен в 1950 километрах от Токио, богатое на диспрозий, неодим, самарий, иттрий и гадолиний.

Все эти элементы являются критически важными для современных технологий: первые три нужны для создания мощных магнитов в электродвигателях, иттрий используют в производстве светодиодов, а гадолиний необходим для систем управления ядерными реакторами.



Добычу ресурсов осуществляли с помощью специального корабля "Чикю" / Фото SIP/JAMSTEC

Что дальше?

Главной целью текущей миссии была проверка работы глубоководного оборудования. В случае успеха и запуска промышленной добычи на постоянной основе, к февралю следующего года объемы полученного сырья могут достичь 350 метрических тонн в сутки.

Стоит отметить, что это первая в мире попытка добычи таких минералов на глубине 6000 метров, что имеет стратегическое значение для экономической безопасности страны и технологической отрасли в целом.

Как это может изменить мировой рынок технологий?

Правительство Японии рассматривает результаты экспедиции у острова Минами-Торисима как важный шаг к уменьшению ресурсной зависимости от Китая, объясняет Phys.org. Район добычи, расположенный в экономических водах Японии, по предварительным оценкам содержит более 16 миллионов тонн редкоземельных элементов, что делает это месторождение третьим по величине в мире.

В частности, найденных запасов диспрозия, который используют в мощных магнитах для смартфонов и электромобилей, может хватить на 730 лет, а иттрия для лазерных систем – на 780 лет.

На сегодня Китай контролирует около 92% мирового производства очищенных металлов и часто использует это как рычаг геополитического влияния. Из-за усиления напряженности вокруг Тайваня и ограничения Пекином экспорта товаров двойного назначения, создание собственной цепи поставок стало для Токио критической задачей.

Однако планы по промышленному освоению дна вызывают беспокойство экологов, которые предупреждают об угрозе разрушения морских экосистем. Хотя японская миссия проходила в собственных территориальных водах, Международный орган по морскому дну (ISA) сейчас работает над созданием глобального кодекса, чтобы регулировать подобную деятельность в открытом океане.