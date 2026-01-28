Япония потеряла важный спутник – он просто выпал из ракеты во время запуска

Японская космическая программа столкнулась с нетипичной аварией во время запуска новой ракеты-носителя. Формально полет шел по плану, но одна деталь превратила миссию в потерю многотонного аппарата еще до выхода на ожидаемую орбиту.

Почему спутник не долетел до своей орбиты?

В декабре Япония провела восьмой запуск ракеты-носителя H3 – флагманского проекта национальной космической отрасли. Старт состоялся с космодрома Танэгасима на юге страны. На борту находился навигационный спутник Michibiki 5 массой около пяти тонн, который планировали вывести на высокую орбиту более 32 000 километров над поверхностью Земли, пишет Ars Technica.

Первые минуты полета не вызвали никаких подозрений. Ракета стабильно набирала высоту, двигатели работали штатно. Проблемы начались почти через четыре минуты после старта – в момент отделения главного обтекателя, который защищает спутник на этапе прохождения плотных слоев атмосферы.

Камеры на борту зафиксировали нетипичную картину: вокруг спутника появилось облако обломков, а сам аппарат начал шататься и терять стабильность. Датчики также зарегистрировали резкие ускорения в зоне крепления спутника к ракете. На этой высоте аэродинамические нагрузки уже минимальны, поэтому главной причиной могли быть только механические или конструкционные факторы.

Спутник удерживался на ракете еще чуть больше минуты. Критическим моментом стало отключение двигателей первой ступени и его отделение. Удар во время этого маневра оказался фатальным – Michibiki 5 сорвался с креплений. Вторая ступень включила двигатель и продолжила полет, оставив спутник позади. Камера зафиксировала, как аппарат удаляется и в конце концов падает в Тихий океан в том же районе, куда упала первая ступень ракеты.



На этом очень размытом изображении видно, что спутник просто выпал из ракеты и начал падать на Землю / Фото JAXA

Дополнительно телеметрия показала падение давления в баке с жидким водородом второй ступени почти одновременно с отделением обтекателя. По данным нового отчета специалистов Japan Aerospace Exploration Agency, система пыталась компенсировать потерю давления, но безуспешно. Вероятно, повреждение конструкции крепления спутника привело и к разрушению трубопроводов системы наддува.

Несмотря на это, двигатель второй ступени не выключился сразу – тяга снизилась примерно на 20 процентов, но этого хватило, чтобы вывести ракету на временную низкую орбиту. Отсутствие пятитонного груза сыграло роль, однако орбита оказалась неустойчивой, и ступень сгорела в атмосфере через несколько часов.

Работа еще не завершена

Несмотря на первые выводы, пока инженеры все еще анализируют причины инцидента. Среди версий – столкновения элементов обтекателя со спутником, высвобождение накопленного напряжения в конструкции крепления или проблемы с газами и пиротехническими системами. Прямых доказательств конструктивного дефекта самого спутника пока не найдено.

Для ракет H3 это уже второй серьезный сбой из восьми полетов. Предыдущая неудача в 2023 году была связана с проблемами зажигания второй ступени. Результаты расследования имеют критическое значение, ведь именно такая ракета должна вывести миссию Martian Moons Exploration к Фобосу, спутнику Марса, в открывающееся осенью окно запуска,.