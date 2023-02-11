Японские ученые раскрыли тайну древней мумии русалки с XIX века

Исследователи из Университета науки и искусств Курасики в Японии раскрыли тайну маленькой мумии русалки, известной, хранившейся в храме Эндуин в Асакуте. Результаты исследования показали, что, в отличие от других подобных образцов, верхняя часть чучела была сделана не из высушенной обезьяньей плоти, а из бумаги, ткани и хлопка.

Необычная мумия русалки

Нижняя часть чучела была сделана из рыбьего хвоста. Радиоуглеродный анализ показал, что мумия была создана в конце 19 века.

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Русалки, известные под местным названием "Нинго", являются частью японского фольклора с 10-го века. В описаниях этих существ часто фигурирует человеческая голова и рыбий хвост. Считалось, что их мясо и кости обладают целебными свойствами. Неудивительно, что вскоре после того, как эти истории начали циркулировать в Японии, появились мастера, которые производили поддельные чучела русалок и продавали их за большие деньги.

Как изготовляли чучела русалок

Для создания этих артефактов к хвосту крупной рыбы пришивали голову и переднюю часть обезьяны, после чего всю фигуру высушивали создавая мумию. В период Эдо статуэтки русалок и техники их изготовления стали очень популярны и даже получили признание как произведения искусства.

Находка исследователей из Университета Курасики отличается тем, что для верхней части чучела использовали бумагу, ткань и хлопок, что довольно необычно. В то же время чучело выглядит довольно реалистично, как и задумывали создатели фейка.

Мумия японской русалки

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