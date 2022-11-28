Япония экспериментирует с добычей электроэнергии из снега: как это работает

В одном из самых заснеженных городов Японии, Аомори, в декабре стартует уникальный эксперимент в области энергетики. Там ученые попытаются получить электричество из снега.

Технологию разработал Токийский университет электрокоммуникаций. Он и проведет эти испытания вместе с компанией Forte, местным стартапом из сферы информационных технологий.

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Что известно

В ходе эксперимента снег, собранный на улицах, выступит источником холодного воздуха. Его загрузят в бассейн, куда будут помещены теплопередающие трубки.

Наружный воздух, в свою очередь, нагревается солнцем.

Из-за разницы температур хладагента между частью установки, которая будет охлаждаться снегом, и той, что будет нагреваться солнцем, возникнет конвекционное движение жидкости.

Жидкость будет приводить в действие микротурбину.

Чем выше будет разница температур, тем большей станет мощность, отдаваемая в результате.

Тесты системы будут проводить до марта. Как считают ученые, эффективность такого способа выработки электроэнергии может быть выше, чем при использовании солнечных панелей. По словам исследователей, применение снега для генерации электроэнергии намного экологичнее. Предложенное решение со снегом практически не имеет отходов, тогда как солнечные панели порой подлежат утилизации.

Ожидается, что снежная энергия будет вырабатываться при низких затратах. При этом цена такой энергии будет также крайне низкой.

Существуют также планы использовать тепло горячих источников для получения еще больших перепадов температур. В северо-восточном регионе Японии есть много курортов с горячими источниками в районах, где выпадает много снега.

Аомори каждый год тратит десятки миллионов долларов на уборку снега с дорог. Обычно он просто сбрасывается в океан. Если использование энергии снега станет возможным, заводы, которые имеют большие свободные площади, могли бы получать его и превращать в энергию.