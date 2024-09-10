В уличные фонари встроили солнечные, ветровые электростанции и зарядки для электромобилей

Компания Beam Global из Сан-Диего запустила зарядные устройства для электромобилей, вмонтированные прямо в уличные фонари. Дополнительно их оснастили солнечными панелями и специальными ветряками для сбора энергии ветра. Аккумуляторы внутри накапливают заряд, а затем отдают его машинам.

Детали

Производитель заявляет, что его запатентованная технология BeamSpot снижает расходы на коммунальные услуги, повышает устойчивость и помогает сбалансировать электросеть. Башня сочетает солнечную, ветровую и городскую коммунальную электроэнергию с аккумуляторной батареей, что увеличивает мощность традиционных уличных фонарей, которые теперь могут обеспечить не только освещение ночью, но и зарядки машин. Если электроэнергия отключается, аккумуляторная батарея поддержит освещение.

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Установка таких фонарей ничем не отличается от установки обычных, не требуя новых или модернизированных электросетей, рытья траншей, строительства, аренды или сложных разрешений.

BeamSpot предназначен для общественного использования в местах, где зарядки для электромобилей нужны больше всего, но традиционные методы установки являются сложными, включая уличные парковки, общины с многоквартирными домами и общественные места, такие как торговые центры, аэропорты, центры проведения мероприятий, стадионы и парки аттракционов.



Фонари BeamSpot / Фото Beam Global

В 2023 году Beam Global объявила о создании Beam Europe путем приобретения Amiga DOO, европейского производителя уличных фонарей. Это позволит Beam Global вывести BeamSpot на рынок не только США, но и Европы.

В густонаселенных районах растет потребность в инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, но города часто сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченным пространством и устаревшими электрическими системами. BeamSpot позволяет городам добавлять зарядные устройства для электромобилей, не занимая лишнего места на тротуарах или парковках, используя существующие фундаменты и цепи уличных фонарей.



Beam Global хочет вывести свои фонари на рынки Европы / Фото Beam Global

Дезмонд Уитли, генеральный директор Beam Global, говорит: "Мы верим, что наша линейка продуктов BeamSpot решит реальные проблемы как в Америке, так и в Европе: расширит доступ к зарядке там, где люди нуждаются в ней больше всего - на обочинах улиц и на парковках. А поскольку BeamSpot генерирует и хранит возобновляемую энергию, это добавит надежной мощности и уменьшит угрозу отключений электроэнергии, без необходимости строить электростанции и инфраструктуру передачи и распределения".

Beam Global не указывает сроки коммерческого развертывания BeamSpot.

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